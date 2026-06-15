Předplatné

Varianty základní sestavy proti JAR: čtyři jistoty, rébus Sojka. Jak oživit Schicka?

Lukáš Provod, Michal Sadílek a Adam Hložek
Lukáš Provod, Michal Sadílek a Adam HložekZdroj: Koláž iSport
Zklamaný český kapitán Ladislav Krejčí
Češi vstoupili do MS porážkou
Radost Tomáše Součka byla předčasná, prosadil se z ofsajdu
Son lituje střely, která po hezkém uvolnění mířila mimo bránu
Lukáš Provod v akci během zápasu s Koreou
Obranný zákrok Alexandra Sojky
Pavel Šulc si musel během prvního poločasu vyměnit roztržený dres
13
Fotogalerie
Michal Kvasnica, Radek Špryňar, Pavel Baláž
MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (2)

PŘÍMO Z USA | Turnajová klasika... Stačil jeden nepodařený zápas s Jižní Koreou a řeší se změny v sestavě, pochopitelně. V součtu s generálkou proti Guatemale jsou totiž některé věci markantní. Deník Sport rozebírá, jaká je na mistrovství světa aktuální situace v jednotlivých řadách reprezentačního mužstva. Jak by proti Jihoafrické republice postavili základní sestavu jeho redaktoři? Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Brankář

Bezpředmětná debata. Matěj Kovář byl, je a bude jedničkou. Za góly nemohl, ještě toho dost pochytal. Situace by se mohla změnit – nedej bože – za předpokladu, že Češi s JAR prohrají a už jim ve třetím utkání o nic vzhledem k souhře dalších výsledků nepůjde. V tu chvíli by bylo pravděpodobné, že by dal realizační tým proti Mexiku čuchnout Lukáši Horníčkovi.

Obrana

Když to jde, nechcete do ní sahat. Zvlášť Miroslav Koubek je na defenzivu pedant, sám přiznává, že mu rozestavení se třemi stopery přijde do obranné fáze pevnější. Jenže když teď vidí, že jsou vzadu díry, musí to jemu i asistentu Janu Suchopárkovi, někdejšímu skvělému zadákovi, vrtat hlavou. Konkrétně zejména výkony Štěpána Chaloupka a Robina Hranáče.

Ladislav Krejčí má flek jistý, v případě potřeby se dá však i on posunout do pozice centrálního stopera. Tím by vznikl prostor vlevo pro Jaroslava Zeleného, mohl by se stáhnout o řadu níž než proti Jižní Koreji. Nebo by Krejčí zůstal tam, kde se cítí nejlíp, a do hry by se vedle něj dostalo na slávistické duo David Zima, Tomáš Holeš. Nikdo by se nedostal mimo osu, vertikální řady by byly stejně propojené a střídalo by se jen kus za kus. Je to nejjednodušší varianta.

Záloha

Oba wingbeci, Vladimír Coufal i Jaroslav Zelený, nedali nikomu záminku, že by se mělo řešit jejich místo v sestavě. Předvedli standardní výkony, nezklamali. Byť na šanci čekají David Douděra s Davidem Juráskem, nepředpokládá se, že by se do základu dostali zrovna na úkor dvou zmiňovaných. To už je od Miroslava Koubka pravděpodobnější spíš nějaké překvapení typu přesun Alexandra Sojky ze středu pole na levý kraj apod.

Nicméně otazníky zůstávají uprostřed. Právě Sojka si říká o to, aby nastupoval i dále, avšak nepřesvědčuje Tomáš Souček. Bývalý kapitán nenačasoval formu, víceméně tápe. Na lavičce čekají na šanci Vladimír Darida, Michal Sadílek a Lukáš Červ, celková situace si žádá změnu.

Útok

Patrik Schick na špici zůstane, není jeho chybou, že ho tým neumí využít. Zlepšit se musejí „servismani“. Nejen Pavel Šulc, ale i Lukáš Provod jsou málo ve hře. Nemají balony, působí neviditelně, nedostávají se do zajímavých pozic ve finální třetině hřiště, natož do koncovky.

O šanci si říká Adam Hložek, který má po zranění chuť – a je to na něm enormně vidět. Variantou, jak oživit Schicka, je i zařazení druhé klasické devítky na hrot. Ať už Tomáše Chorého, či Mojmíra Chytila. Šlo by o změnu rozestavení, změnu organizace. I tohle je v hlavách realizačního týmu.

Sestava Michala Kvasnici

Kovář

Holeš - Zima - Krejčí

Coufal - Sojka - Sadílek - Zelený

Provod - Hložek

Schick

Sestava Radka Špryňara

Kovář

Holeš - Hranáč - Krejčí

Coufal - Sadílek - Souček - Jurásek

Šulc - Hložek

Schick

Sestava Pavla Baláže

Kovář

Holeš - Hranáč - Krejčí

Coufal - Darida - Sojka - Jurásek

Hložek

Schick - Chorý

MS 2026 · PREDIKCE
18. 6. 2026 · 18:00
Česko
vs
JAR
37%
26%
37%
Skupina AxG 1.32 – 1.33
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 04:30
Zobrazit všechny predikce

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů