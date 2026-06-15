Varianty základní sestavy proti JAR: čtyři jistoty, rébus Sojka. Jak oživit Schicka?
PŘÍMO Z USA | Turnajová klasika... Stačil jeden nepodařený zápas s Jižní Koreou a řeší se změny v sestavě, pochopitelně. V součtu s generálkou proti Guatemale jsou totiž některé věci markantní. Deník Sport rozebírá, jaká je na mistrovství světa aktuální situace v jednotlivých řadách reprezentačního mužstva. Jak by proti Jihoafrické republice postavili základní sestavu jeho redaktoři? Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Brankář
Bezpředmětná debata. Matěj Kovář byl, je a bude jedničkou. Za góly nemohl, ještě toho dost pochytal. Situace by se mohla změnit – nedej bože – za předpokladu, že Češi s JAR prohrají a už jim ve třetím utkání o nic vzhledem k souhře dalších výsledků nepůjde. V tu chvíli by bylo pravděpodobné, že by dal realizační tým proti Mexiku čuchnout Lukáši Horníčkovi.
Obrana
Ladislav Krejčí má flek jistý, v případě potřeby se dá však i on posunout do pozice centrálního stopera. Tím by vznikl prostor vlevo pro Jaroslava Zeleného, mohl by se stáhnout o řadu níž než proti Jižní Koreji. Nebo by Krejčí zůstal tam, kde se cítí nejlíp, a do hry by se vedle něj dostalo na slávistické duo David Zima, Tomáš Holeš. Nikdo by se nedostal mimo osu, vertikální řady by byly stejně propojené a střídalo by se jen kus za kus. Je to nejjednodušší varianta.
Záloha
Nicméně otazníky zůstávají uprostřed. Právě Sojka si říká o to, aby nastupoval i dále, avšak nepřesvědčuje Tomáš Souček. Bývalý kapitán nenačasoval formu, víceméně tápe. Na lavičce čekají na šanci Vladimír Darida, Michal Sadílek a Lukáš Červ, celková situace si žádá změnu.
Útok
O šanci si říká Adam Hložek, který má po zranění chuť – a je to na něm enormně vidět. Variantou, jak oživit Schicka, je i zařazení druhé klasické devítky na hrot. Ať už Tomáše Chorého, či Mojmíra Chytila. Šlo by o změnu rozestavení, změnu organizace. I tohle je v hlavách realizačního týmu.
Sestava Michala Kvasnici
Kovář
Holeš - Zima - Krejčí
Coufal - Sojka - Sadílek - Zelený
Provod - Hložek
Schick
Sestava Radka Špryňara
Kovář
Holeš - Hranáč - Krejčí
Coufal - Sadílek - Souček - Jurásek
Šulc - Hložek
Schick
Sestava Pavla Baláže
Kovář
Holeš - Hranáč - Krejčí
Coufal - Darida - Sojka - Jurásek
Hložek
Schick - Chorý