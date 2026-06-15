Stramaccioni skončil s trenérstvím a z Dallasu hlásí: Koubek je velký odborník. Co Sparta?
PŘÍMO Z USA | Známý obličej, na zádech luxusní batoh. A okamžitě vyrýsovaný úsměv na tváři, když slyší pozdrav od českého novináře. „Vítejte,“ říká Andrea Stramaccioni, bývalý trenér Sparty, a nastavuje kamarádského placáka. Do rozhovoru se při setkání v Dallasu padesátiletému Italovi zpočátku příliš nechtělo, nakonec kývl. Program MS ve fotbale ZDE >>>
Co tady v Dallasu děláte?
„Jsem tu s RAI, což je italská národní televize. Během mistrovství světa budu jejich komentátorem.“
Ale zápasy italské reprezentace na mundialu rozebírat nebudete...
„Je to pro nás velmi těžké... Nebojím se říct sportovní tragédie. Všichni v Itálii žijí fotbalem, neustále o něm mluví. Každý člověk, každé dítě. Tohle je opravdu těžký moment. Ale fajn, stalo se, takže teď je třeba začít znovu tvrdě pracovat a restartovat naší mladou generací a nové talenty. Ale samozřejmě věřím ve svou zemi. Vždyť jsme čtyřnásobní mistři světa, my se vrátíme!“
A vy osobně se vrátíte k trénování?
„Ne. Po zkušenosti z angažmá v Kataru jsme se tak rozhodli. Mám čtyři děti. Miluju fotbal, je to můj život, ale s manželkou jsme rozhodli, že s tím přestaneme. Televize je teď to, co mě stále drží u mé fotbalové vášně. Mám aspoň čas na svou rodinu.“
Ani Spartu už nesledujete?
„Ale ano, Spartu ano. Nemám sice zrovna moc dobrou zkušenost se Spartou, ale především miluji Prahu. Velmi dobrý vztah jsem měl s panem Křetínským, stejně tak s Tomášem Rosickým. Jsem velmi rád, že jsem s oběma spolupracoval. Tomáš končil s hraním fotbalu, když jsem tam byl, a začal svou novou kariéru. Je to fantastický člověk, jsem šťastný, že s ním můžu být stále v kontaktu. Doufám, že Česká republika to tady na turnaji zvládne. Příští zápas je klíčový, že?“
Přesně tak, s JAR je třeba vyhrát.
„Byl jsem v Mexiku, komentoval jsem domácí zápas Mexiko - Jihoafrická republika. Myslím si, že když bude hrát Česko dobrý fotbal, můžete je porazit. Koubek je expert, skvělý trenér.“
Znáte Miroslava Koubka?
„Ano, jak říkám: velký odborník. Byl v Plzni, že?“
Máte přehled!
„Vím, že byl dřív také asistentem v národním týmu. Má velké zkušenosti, před turnajem vyhrál všechny tři zápasy. Takže přeji České republice hodně štěstí. Doufám, že vás uvidím ve vyřazovací fázi.“