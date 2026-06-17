Cesta do Ameriky: 21 měsíců, 25 000 kilometrů na kole a 27 maratonů jako bonus
To se takhle v Karlsruhe koukáte s mámou na televizi na dokument o cyklistovi, co projel Afriku. A rozhodnete se, že na mistrovství světa ve fotbale do Ameriky dojedete taky na kole. Šestadvacetiletý Jakob Alberti to dokázal. A navíc: v každé zemi, kterou navštívil, si zaběhl maraton. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
V neděli 14. června proto mohl opřít kolo o plot a vstoupit na stadion v Houstonu, kde jeho Německo sehrálo přesvědčivé úvodní utkání proti Curacau (7:1). „Budeme mistři světa,“ hlásil Alberti už před turnajem.
Dne 18. srpna 2024 ho rodina a přátelé vyprovodili na dlouhou cestu. Měl jednoduchý cíl: nic moc neplánovat, jen jet na pořád východ. „Moje hlavní myšlenka byla prostě jet na východ. Zbytek do sebe zapadl cestou,“ říká.
Jel přes přes Rakousko, balkánské státy, Turecko, Spojené arabské emiráty, Indii, Thajsko, Austrálii a nakonec do Spojených států. Svou trasu neustále upravoval v závislosti na politické situaci, pohraničních předpisech nebo radách ostatních cestovatelů.
Za necelé dva roky urazil 25 000 kilometrů, projel čtyři kontinenty a v nich celkem 27 zemí. Počet zemí je taky poměrně podstatný. Alberti totiž v každé z nich uběhl maraton…
Teď je ve Spojených státech a kouká na fotbal, ovšem cestou musel překonat i několik pouštních etap a zažil třeba záplavy v Thajsku. Ze silnic udělaly nesjízdné stezky a donutily ho zůstat týden na čerpací stanici. „Někdy mi voda sahala až po pás,“ vzpomíná Alberti. „Místní ale zůstali neuvěřitelně pozitivní. Někdo mi každý den uvařil jídlo. Na tuhle laskavost nikdy nezapomenu.“
Zážitky s lidmi jsou podle něj to nejcennější, co si zapamatuje. „Téměř všude mě neuvěřitelně vřele přivítali,“ vypráví. „Často mi nabízeli jídlo, pití nebo dokonce nocleh.“
Houston a zápas Německa je jen jeho prvním hlavním cílem. Jeho cesta zdaleka nekončí. Po turnaji vyrazí znovu na silnici. Nejprve dolů po východním pobřeží USA a nakonec zpět do Německa přes severní Afriku a jižní Evropu.
Až pak znovu stane u pyramidy v Karlsruhe, kde všechno začalo.