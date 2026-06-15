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Belgie - Egypt 1:1. Favorita zachránil až vlastní gól, Salah na narozeniny vyšel naprázdno

Emam Ashour střílí gól do sítě Belgie
Emam Ashour střílí gól do sítě BelgieZdroj: Maddy Grassy / AP Photo
Romelu Lukaku
Belgičan Amadou Onana brání Mo Salaha z Egypta
Emam Ashour z Egypta
Fanoušek Egypta
Mo Salah před úvodním duelem Egypta na MS
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Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu s Egyptem 1:1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku, favoritovi pomohl po změně stran k vyrovnání vlastní gól. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Ve 20. minutě převzal Ašúr kousek před šestnáctkou přihrávku kapitána Salaha a tvrdou přízemní ranou k tyči dostal Egypt do vedení. Fotbalisté Belgie se pak z vyrovnání radovali v 66. minutě, kdy si Meunierův centr pod tlakem Lukakua srazil do vlastní sítě obránce Haní. Belgický útočník se zasloužil o vyrovnávací branku sotva půl minuty od svého příchodu na hřiště.

Belgie k příštímu zápasu nastoupí v neděli od 21:00 SELČ, v Los Angeles vyzve Írán. Egypťané pak o šest hodin později ve Vancouveru nastoupí proti Novému Zélandu.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Belgie10101:11
2Egypt10101:11
3Írán00000:00
4Nový Zéland00000:00

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