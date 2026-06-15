Belgie - Egypt 1:1. Favorita zachránil až vlastní gól, Salah na narozeniny vyšel naprázdno
Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu s Egyptem 1:1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku, favoritovi pomohl po změně stran k vyrovnání vlastní gól. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Ve 20. minutě převzal Ašúr kousek před šestnáctkou přihrávku kapitána Salaha a tvrdou přízemní ranou k tyči dostal Egypt do vedení. Fotbalisté Belgie se pak z vyrovnání radovali v 66. minutě, kdy si Meunierův centr pod tlakem Lukakua srazil do vlastní sítě obránce Haní. Belgický útočník se zasloužil o vyrovnávací branku sotva půl minuty od svého příchodu na hřiště.
Belgie k příštímu zápasu nastoupí v neděli od 21:00 SELČ, v Los Angeles vyzve Írán. Egypťané pak o šest hodin později ve Vancouveru nastoupí proti Novému Zélandu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Belgie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Egypt
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Írán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Nový Zéland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0