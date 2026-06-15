Předplatné

ONLINE: Belgie - Egypt 0:1. Favorit pálí šance, Afričané se blíží k historicky první výhře na MS

Emam Ashour střílí gól do sítě Belgie
Emam Ashour střílí gól do sítě BelgieZdroj: Maddy Grassy / AP Photo
Belgičan Amadou Onana brání Mo Salaha z Egypta
Fanoušek Egypta
Mo Salah před úvodním duelem Egypta na MS
Leandro Trossard v souboji s Egypťanem Mohanadem Lashinem
Amadou Onana a Omar Marmoush v souboji o míč
6
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Úvodním zápasem mezi Belgií a Egyptem odstartuje na fotbalovém mistrovství světa skupina G. Belgičané jsou označováni za jednoho z černých koní turnaje, proti nim stojí soupeř ze severu Afriky, který na šampionátu čeká na historicky první výhru. Kdo do MS vstoupí výhrou? Zápas, který startuje ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
01

MS 2026 · PREDIKCE
15. 6. 2026 · 21:00
Belgie
0:1
Egypt
Skupina GxG 1.64 – 1.01
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 21:30
Zobrazit všechny predikce
MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny G

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
BelgieBelgie
45%
29%
18%
8%
ÍránÍrán
32%
32%
24%
12%
EgyptEgypt
18%
27%
33%
22%
Nový ZélandNový Zéland
5%
12%
25%
58%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 21:30
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Belgie00000:00
2Egypt00000:00
3Írán00000:00
4Nový Zéland00000:00

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů