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ONLINE: Belgie - Egypt. Afričané bojují o historicky první vítězství na MS

Fotbalisté Egypta na tréninku před utkáním MS proti Belgii
Fotbalisté Egypta na tréninku před utkáním MS proti BelgiiZdroj: ČTK / AP / Manu Fernandez
Fotbalisté Egypta na tréninku před utkáním MS proti Belgii
Fotbalisté Egypta na tréninku před utkáním MS proti Belgii
Fotbalisté Egypta na tréninku před utkáním MS proti Belgii
Fotbalisté Egypta na tréninku před utkáním MS proti Belgii
Fotbalisté Egypta na tréninku před utkáním MS proti Belgii
Fotbalisté Belgie v přípravném utkání proti Chorvatsku
Fotbalisté Belgie v přípravném utkání proti Chorvatsku
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Úvodním zápasem mezi Belgií a Egyptem odstartuje na fotbalovém mistrovství světa skupina G. Belgičané jsou označováni za jednoho z černých koní turnaje, proti nim stojí soupeř ze severu Afriky, který na šampionátu čeká na historicky první výhru. Kdo do MS vstoupí výhrou? Zápas, který startuje ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
15. 6. 2026 · 21:00
Belgie
vs
Egypt
49%
22%
29%
Skupina GxG 1.64 – 1.01
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 16:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny G

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
BelgieBelgie
46%
30%
17%
7%
ÍránÍrán
32%
32%
24%
12%
EgyptEgypt
17%
27%
33%
22%
Nový ZélandNový Zéland
5%
11%
25%
58%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 16:30
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#TýmZVRPSkóreB
1Belgie00000:00
2Egypt00000:00
3Írán00000:00
4Nový Zéland00000:00

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