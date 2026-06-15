ONLINE: Belgie - Egypt. Afričané bojují o historicky první vítězství na MS
Úvodním zápasem mezi Belgií a Egyptem odstartuje na fotbalovém mistrovství světa skupina G. Belgičané jsou označováni za jednoho z černých koní turnaje, proti nim stojí soupeř ze severu Afriky, který na šampionátu čeká na historicky první výhru. Kdo do MS vstoupí výhrou? Zápas, který startuje ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Šance na postup ze skupiny GŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
BelgieBelgie
46%
30%
17%
7%
ÍránÍrán
32%
32%
24%
12%
EgyptEgypt
17%
27%
33%
22%
Nový ZélandNový Zéland
5%
11%
25%
58%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Belgie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Egypt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Írán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Nový Zéland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0