ONLINE: Španělsko - Kapverdy 0:0. Trpaslík touží po senzaci, favorit se za poločas neprosadil
Zápas Španělska s Kapverdami otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny H. Úřadující mistři Evropy a olympijští vítězové patří spolu s Francií podle bookmakerů k největším favoritům šampionátu. Výkop je naplánován na pondělí 18:00 SELČ, hrát se bude v Atlantě. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Šance na postup ze skupiny HŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ŠpanělskoŠpanělsko
74%
19%
5%
1%
UruguayUruguay
17%
43%
26%
14%
Saúdská ArábieSaúdská Arábie
5%
22%
36%
37%
KapverdyKapverdy
3%
16%
32%
49%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kapverdy
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Saúdská Arábie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Španělsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0