Předplatné

ONLINE: Španělsko - Kapverdy. Favorit vstupuje do turnaje bez Yamala, zastřílí si?

Španělé se radují z gólu
Španělé se radují z góluZdroj: ČTK / AP / Fernando Llano
Lamine Yamal sleduje španělský zápas
2
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Zápas Španělska s Kapverdami otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny H. Úřadující mistři Evropy a olympijští vítězové patří spolu s Francií podle bookmakerů k největším favoritům šampionátu. Výkop je naplánován na pondělí 18:00 SELČ, hrát se bude v Atlantě. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
--

MS 2026 · PREDIKCE
15. 6. 2026 · 18:00
Španělsko
vs
Kapverdy
71%
15%
14%
Skupina HxG 2.19 – 0.46
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 16:30
Zobrazit všechny predikce
MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny H

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ŠpanělskoŠpanělsko
74%
19%
5%
1%
UruguayUruguay
17%
44%
26%
13%
Saúdská ArábieSaúdská Arábie
5%
21%
36%
37%
KapverdyKapverdy
3%
16%
32%
48%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 16:30
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Kapverdy00000:00
2Saúdská Arábie00000:00
3Španělsko00000:00
4Uruguay00000:00

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů