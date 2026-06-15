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Španělsko - Kapverdy 0:0. Trpaslík šokoval svět! Yamal a spol. se neprosadili

Kapverdy remizovaly se Španělskem 0:0
Kapverdy remizovaly se Španělskem 0:0Zdroj: ČTK / AP / Mike Stewart
Kapverdy remizovaly se Španělskem 0:0
Kapverdy remizovaly se Španělskem 0:0
Kapverdský hrdina brankář Vozinha
Kapverdský hrdina brankář Vozinha
Kapverdský hrdina brankář Vozinha
Kapverdský hrdina brankář Vozinha
Kapverdský hrdina brankář Vozinha
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Největší šok historie mistrovství světa? Jistě mezi ty nejslavnější se zapíše remíza Kapverd se Španělskem 0:0. Úřadující mistři Evropy a olympijští vítězové patřili mezi největší favority turnaje, přesto si Yamal a spol. nepřišli na neuvěřitelného čtyřicetiletého brankáře Vozinhu. Ten pochytal všech sedm španělských střel na bránu a zneškodnil světové hvězdy. Trpaslík tak ve skupině H může pomýšlet na postup, pokud porazí Uruguay, nebo Saúdskou Arábii. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
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MS 2026 · PREDIKCE
15. 6. 2026 · 18:00
Španělsko
0:0
Kapverdy
Skupina HxG 2.19 – 0.46
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 18:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny H

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ŠpanělskoŠpanělsko
74%
19%
5%
1%
UruguayUruguay
17%
43%
26%
14%
Saúdská ArábieSaúdská Arábie
5%
22%
36%
37%
KapverdyKapverdy
3%
16%
32%
49%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 18:30
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#TýmZVRPSkóreB
1Kapverdy10100:01
2Španělsko10100:01
3Saúdská Arábie00000:00
4Uruguay00000:00

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