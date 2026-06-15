Španělsko - Kapverdy 0:0. Trpaslík šokoval svět! Yamal a spol. se neprosadili
Největší šok historie mistrovství světa? Jistě mezi ty nejslavnější se zapíše remíza Kapverd se Španělskem 0:0. Úřadující mistři Evropy a olympijští vítězové patřili mezi největší favority turnaje, přesto si Yamal a spol. nepřišli na neuvěřitelného čtyřicetiletého brankáře Vozinhu. Ten pochytal všech sedm španělských střel na bránu a zneškodnil světové hvězdy. Trpaslík tak ve skupině H může pomýšlet na postup, pokud porazí Uruguay, nebo Saúdskou Arábii. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Podrobnosti připravujeme.
Šance na postup ze skupiny HŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ŠpanělskoŠpanělsko
74%
19%
5%
1%
UruguayUruguay
17%
43%
26%
14%
Saúdská ArábieSaúdská Arábie
5%
22%
36%
37%
KapverdyKapverdy
3%
16%
32%
49%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kapverdy
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|2
Španělsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|3
Saúdská Arábie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0