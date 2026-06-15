Klopp omylem vytvořil spekulaci. Nafackoval bych si. Je mi 59 let a pořád jsem idiot, říká
Možná se nad tím dalo mávnout rukou. Ale nestalo se. Jediné slůvko Jürgena Kloppa, který při fotbalovém mistrovství světa pracuje jako televizní expert, spustilo kolem německé reprezentace nežádoucí rozruch. „Nafackoval bych si za to,“ žertoval následně bývalý kouč Liverpoolu, když omylem přiživil spekulace o možném konci Juliana Nagelsmanna na lavičce národního týmu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Příběh, který v posledních dnech v Německu silně rezonoval, skončil velmi sympatickým gestem. Klopp si podal ruku s Nagelsmannem a omluvil se mu. „Stojíme jednoznačně na vaší straně,“ poznamenal sympatický kouč, který komentuje dění na světovém šampionátu společně s útočníkem Thomasem Müllerem pro Magenta Sport.
Všechno začalo Kloppovým rozborem německé sestavy. Kdyby bylo na jeho rozhodnutí, nepostaví do prvního zápasu turnaje proti Curacau (7:1) ofenzivního hráče Jamala Musialu z Bayernu, jako náhradníka uvedl Denise Undava.
Jenže analýzu zakončil hodně nešťastně: „Naštěstí sestavu stále vybírá Julian Nagelsmann.“ A spekulace byla na světě. Najednou se mezi fanoušky a experti šířilo jako virus slůvko „stále“. Cože? Nagelsmann tedy končí?
Kloppova věta se stala i tématem tiskové konference před startem mistrovství světa. Nagelsmann reagoval velmi stručně a nejasně. Na dotaz reportéra německého Bildu odvětil: „Překvapuje mě, že ta otázka jde od vás. Co na to říkáte vy?“ Reportér použil spojení „trochu pichlavé.“ „Dobře, takže další otázka.“
Zástupce anglických médií se možná i kvůli špatnému překladu ke Kloppově výroku ještě vrátil. „Myslím, že teď není vhodná doma, abych o tomhle mluvil. Je důležité, aby si každý situaci zhodnotil sám. Mám svůj názor, ale nebudu se o něj dělit,“ řekl Nagelsmann. „Thomas a Jürgen jsou skvělí kluci, ve fotbale velmi úspěšní a můžou si mluvit, o čem chtějí,“ doplnil na adresu Müllera s Kloppem.
S oběma experty se po drtivé výhře na úvod turnaje potkal osobně v živém vysílání před kamerou. Klopp se ke kauze z posledních dnů vrátil. „Už jsem našel nejnenáviděnější slovo roku, a to je pořád,“ zmínil. „Nejradši bych si dal za to facku, ale už bylo pozdě. Prostě mi to vyklouzlo, nemělo to vůbec žádný význam. Uvědomil jsem si jednu věc: pozítří mi bude devětapadesát let a pořád jsem idiot,“ prohodil Klopp a ujistil, že v žádném případě nechtěl narušit pohodu kolem mužstva.
Nagelsmann omluvu zřejmě přijal, s Kloppem si plácnul.
Šance na postup ze skupiny EŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|1
|1
|0
|0
|7:1
|3
|2
Pobřeží slonoviny
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Ekvádor
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0