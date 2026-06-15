Íránci o komplikacích před MS: Neprožíváme tu krásnou zkušenost. Otázky na fotbal? Žádné
Jen pár hodin předtím, než americký prezident Donald Trump oznámil dosažení mírové dohody mezi USA a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, dorazila íránská fotbalová reprezentace do Los Angeles. Právě na západním pobřeží Spojených států ji od 3:00 SEČ čeká premiérové utkání na mistrovství světa proti Novému Zélandu. Na předzápasové tiskové konferenci však fotbal příliš nezajímal. Logicky. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Po únorovém rozpoutání válečného konfliktu jsou vztahy mezi USA a Íránem na bodu mrazu. Nevraživá politická situace se promítla i do mistrovství světa, na které se asijský tým kvalifikoval už před rokem a čtvrt, jako jeden z prvních v pořadí.
Americký prezident Donald Trump v březnu naznačil, že by mohla být íránská účast na mundialu ohrožena. „Íránský národní fotbalový tým je vítán na mistrovství světa, ale nedomnívám se, že je vhodné, aby na něm byl, pro své vlastní životy a bezpečí,“ napsal nejmocnější muž světa na sociální síť Truth Social.
O odletu na šampionát značně pochybovali i íránští představitelé. Následně však bylo dohodnuto, že se islámská země zúčastní, nicméně pobývat bude v Mexiku a do Spojených států třikrát odcestuje jen k zápasům. Ostatně právě v USA čekají Íránce všechna skupinová utkání, v Los Angeles se střetnou s Novým Zélandem a Belgií, v Seattlu pak změří síly s Egyptem.
Jakmile dorazil íránský tým do LA, zúčastnil se tiskové konference. Představitelé FIFA však novináře upozornili, aby se drželi pouze sportovních témat. Kouč Amir Ghalenoei na to jen souhlasně přikývl.
Vyhnout se však palčivým otázkám? To snad ani trochu nešlo. Trenér a útočník Mahdí Taremí mluvili o logistických překážkách a organizaci turnaje, která jim vytvořila značné komplikace. Dále poukázali, že problémy s přístupem USA nemají jen oni, ale například i somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady do země nevpustily.
„Takové chování bude mít negativní dopad na ducha fotbalu. Ať už vyhrajeme, nebo prohrajeme, je to velmi nepříjemný pocit,“ prohlásil dvaašedesátiletý Ghalenoei. „Neprožíváme tu krásnou zkušenost. Myslím, že lidé tentokrát neměli stejný pocit očekávání, na jaký jsou před světovým šampionátem zvyklí. Tento druh napětí tu radost narušuje. Narušuje to i poselství FIFA,“ navázal Taremí.
Jsme zde, abychom hráli fotbal
Jeho mančaft se ihned po prvním utkání vrátí do Mexika, kde se bude připravovat na Belgii. Tým se musí rovněž vypořádat s plánovanými protesty íránských opozičních aktivistů v Los Angeles.
„Chtěl bych říct, že respektujeme všechny Íránce, ať už žijí v zemi, nebo mimo ni. Jsme zde, abychom hráli fotbal, který pokaždé může sjednotit všechny skupiny,“ řekl Taremí. „Doufám, že fotbal přinese radost a potěšení, sblíží kultury a že mistrovství světa proběhne navzdory problémům s cestováním úspěšně,“ pokračoval Ghalenoei.
Ačkoliv před tiskovou konferencí dostali novináři upozornění, že se mají ptát jen na fotbal, realita byla nakonec jiná. „Takovou otázku snad nikdo nepoložil,“ zaculil se Taremí. „Chtěl bych jenom doplnit, že Nového Zélandu si velmi vážíme a doufáme, že nás čeká dobrý zápas,“ dodal útočník řeckého Olympiakosu.