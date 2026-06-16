Ruman: Jak odemknout Schicka? Kvalita chybí, centry jsou cesta. Ideálním parťákem je...
Největší česká zbraň se do hry téměř nedostala. Pokud chce český tým v naprosto zásadní bitvě mistrovství světa proti JAR uspět, potřebuje daleko víc vytěžit hvězdného útočníka Patrika Schicka. „Absolutně patří do základní sestavy, i když třeba není tolik vidět,“ nepochybuje trenér a expert Sportu Petr Ruman. Chybí akorát lepší servis od spoluhráčů. Cestu ke gólům by mohla otevřít změna parťáka v útoku. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Co nefunguje?
„Začnu s tím, co je dobře. Dřív jsem měl často pocit, že se Patrik více spoléhal jen na to, co s míčem dokáže. Teď mi ale přijde, že více pracuje pro mužstvo, což bylo vidět už hlavně v baráži. To je pozitivní a v mých očích je to prostě jednoznačně útočník číslo jedna.“
A teď to negativní…
„Chybí mu odpovídající servis, ale to není nic nového… Kolem šestnáctky dokáže být velmi nebezpečný, ale potřebuje, aby mu tam kluci míč správně doručili. Centry musí být dobré a přihrávky přesné – do běhu a na správnou nohu, aby se mohl dobře otočit a zakončit, což jednoznačně umí.“
Měl by něco změnit i sám Schick, nebo jde jen o podporu?
„Mně se jeho vývoj líbí. Nespoléhá jen na střeleckou kvalitu, ale fakt mužstvu pomáhá, takže jde správným směrem. Tahle generace je fyzicky namakaná, výborná v soubojích, hlavně po standardkách, takticky dobrá, dokáže bránit… Ale bohužel