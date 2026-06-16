Představení favoritů: Portugalsko na MS ve fotbale 2026
Ve středu 17. června od 19:00 našeho času vstoupí do mistrovství světa jeden z favoritů na titul. Portugalsko se střetne s outsiderem z Konga a bude chtít úspěšně vstoupit do mundialu, aby si posílilo sebevědomí před dalšími bitvami. V portugalském dresu nebude chybět ani legendární Cristiano Ronaldo, který na sebe bude opět strhávat pozornost. Přesto by nebylo dobré opomíjet i další opory tohoto výběru, který na turnaj přiváží jeden z nejsilnějších týmů vůbec. Program MS ve fotbale 2026 naleznete ZDE>>>
Last dance Cristiana Ronalda a silná generace portugalského týmu
Poslední mise CR7. Vítězové Ligy národů už však nejsou armádou jednoho muže, luxus prostupuje každým patrem sestavy. Roky stabilizovaný stroj stále truchlí nad ztrátou Dioga Joty, zármutek však kabinu semkl kolem jediného cíle: ulovit historicky první zlato z mundialu. Slabiny? Minimum. Trvalou hrozbou zůstává jen chvíle, kdy Ronaldův kult osobnosti začne dusit hru celku.
Trenér Martínez, výborný řečník, umí mužstvo strhnout a za kariéru už stihl různé druhy úspěchu: se Swansea v League One, senzaci s Wiganem v FA Cupu, páté místo s Evertonem v Premier League i bronz s Belgií na MS 2018. Portugalci mění tvář, točí systémy 4-3-3, 4-2-3-1 i 3-4-2-1, opírají se o nezkrotné krajní beky a záložníky se svobodou pohybu.
Ronalda nelze přehlédnout. Ať začne v základu, nebo ne, reflektor si ho najde. Od činu k pomníku vede dlouhá štreka, u něj trvá dvacet let a čítá neuvěřitelných 973 gólů.
Jakého hráče Portugalska sledovat na MS 2026?
Bruno Fernandes: Nejlepší hráč sezony Premier League: 21 asistencemi rozmetal historický rekord.
Cristiano Ronaldo: 15 tref ve 14 kvalifikačních bitvách o MS 2026 a EURO 2024. CR7: originál není ten, kdo nikoho nenapodobuje, ale ten, koho napodobit nelze.
Ideální jedenáctka Portugalska na MS ve fotbale 2026
4-2-3-1
Costa
Nunes, Dias, Inácio, Mendes
Vitinha, J. Neves
Silva, Fernandes, Leão
Ronaldo
Soupiska Portugalska na MS ve fotbale 2026
|Brankáři
|Diogo Costa, 26 let
|Porto
|42/0
|José Sá, 33 let
|Wolverhampton
|4/0
|Rui Silva, 32 let
|Sporting Lisabon
|2/0
|Obránci
|Nélson Semedo, 32 let
|Fenerbahce
|48/0
|Rúben Dias, 29 let
|Manchester City
|74/3
|Tomás Araújo, 24 let
|Benfica
|3/0
|Diogo Dalot, 27 let
|Manchester United
|33/3
|Matheus Nunes, 27 let
|Manchester City
|19/2
|Renato Veiga, 22 let
|Villarreal
|11/1
|Gonçalo Inácio, 24 let
|Sporting Lisabon
|20/2
|João Cancelo, 32 let
|Barcelona
|66/12
|Nuno Mendes, 23 let
|Paris SG
|43/1
|Záložníci
|Bruno Fernandes, 31 let
|Manchester United
|87/28
|Bernardo Silva, 31 let
|Manchester City
|107/14
|João Neves, 21 let
|Paris SG
|21/3
|Rúben Neves, 29 let
|Al-Hilal
|65/1
|Vitinha, 26 let
|Paris SG
|37/0
|Samú Costa, 25 let
|Mallorca
|4/0
|Útočníci
|Cristiano Ronaldo, 41 let
|Al-Nassr
|226/143
|Gonçalo Guedes, 29 let
|Real Sociedad
|33/7
|João Félix, 26 let
|Al-Nassr
|52/12
|Francisco Trincão, 26 let
|Sporting Lisabon
|17/3
|Rafael Leão, 27 let
|AC Milán
|43/5
|Pedro Neto, 26 let
|Chelsea
|23/2
|Gonçalo Guedes, 29 let
|Real Sociedad
|33/7
|Francisco Conceição, 23 let
|Juventus
|15/3
Skupina Portugalska na MS ve fotbale 2026
- Portugalsko – DR Kongo, 17. 6., 19:00
- Portugalsko – Uzbekistán, 23. 6., 19:00
- Kolumbie – Portugalsko, 28. 6., 1:30
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
DR Kongo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Kolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Portugalsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Šance na postup ze skupiny KŠance dle pozice
Největší úspěchy Portugalska na mistrovství světa ve fotbale
bronz MS (1966), 4. místo (2006), čtvrtfinále (2022) a 2x osmifinále (2010, 2018), zlato EURO (2016), stříbro (2004) a 3x bronz (1984, 2000, 2012), 2x zlato Liga národů (2019, 2025), bronz Pohár FIFA (2017), 4. místo OH (1996)