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Představení favoritů: Portugalsko na MS ve fotbale 2026

Cristiano Ronaldo s Portugalskem zvítězil v Lize národů.
Cristiano Ronaldo s Portugalskem zvítězil v Lize národů.Zdroj: ČTK / AP / Matthias Schrader
Gólová radost Cristiana Ronalda
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Otakar Plzák, Zbyněk Veselý
MS fotbal 2026
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Ve středu 17. června od 19:00 našeho času vstoupí do mistrovství světa jeden z favoritů na titul. Portugalsko se střetne s outsiderem z Konga a bude chtít úspěšně vstoupit do mundialu, aby si posílilo sebevědomí před dalšími bitvami. V portugalském dresu nebude chybět ani legendární Cristiano Ronaldo, který na sebe bude opět strhávat pozornost. Přesto by nebylo dobré opomíjet i další opory tohoto výběru, který na turnaj přiváží jeden z nejsilnějších týmů vůbec. Program MS ve fotbale 2026 naleznete ZDE>>>

Last dance Cristiana Ronalda a silná generace portugalského týmu

Poslední mise CR7. Vítězové Ligy národů už však nejsou armádou jednoho muže, luxus prostupuje každým patrem sestavy. Roky stabilizovaný stroj stále truchlí nad ztrátou Dioga Joty, zármutek však kabinu semkl kolem jediného cíle: ulovit historicky první zlato z mundialu. Slabiny? Minimum. Trvalou hrozbou zůstává jen chvíle, kdy Ronaldův kult osobnosti začne dusit hru celku.

Trenér Martínez, výborný řečník, umí mužstvo strhnout a za kariéru už stihl různé druhy úspěchu: se Swansea v League One, senzaci s Wiganem v FA Cupu, páté místo s Evertonem v Premier League i bronz s Belgií na MS 2018. Portugalci mění tvář, točí systémy 4-3-3, 4-2-3-1 i 3-4-2-1, opírají se o nezkrotné krajní beky a záložníky se svobodou pohybu.

Ronalda nelze přehlédnout. Ať začne v základu, nebo ne, reflektor si ho najde. Od činu k pomníku vede dlouhá štreka, u něj trvá dvacet let a čítá neuvěřitelných 973 gólů.

Jakého hráče Portugalska sledovat na MS 2026?

Bruno Fernandes: Nejlepší hráč sezony Premier League: 21 asistencemi rozmetal historický rekord.

Cristiano Ronaldo: 15 tref ve 14 kvalifikačních bitvách o MS 2026 a EURO 2024. CR7: originál není ten, kdo nikoho nenapodobuje, ale ten, koho napodobit nelze.

Ideální jedenáctka Portugalska na MS ve fotbale 2026

4-2-3-1

Costa
Nunes, Dias, Inácio, Mendes
Vitinha, J. Neves
Silva, Fernandes, Leão
Ronaldo

Soupiska Portugalska na MS ve fotbale 2026

Brankáři
Diogo Costa, 26 letPorto42/0
José Sá, 33 letWolverhampton4/0
Rui Silva, 32 letSporting Lisabon2/0
Obránci
Nélson Semedo, 32 letFenerbahce48/0
Rúben Dias, 29 letManchester City74/3
Tomás Araújo, 24 letBenfica3/0
Diogo Dalot, 27 letManchester United33/3
Matheus Nunes, 27 letManchester City19/2
Renato Veiga, 22 letVillarreal11/1
Gonçalo Inácio, 24 letSporting Lisabon20/2
João Cancelo, 32 letBarcelona66/12
Nuno Mendes, 23 letParis SG43/1
Záložníci
Bruno Fernandes, 31 letManchester United87/28
Bernardo Silva, 31 letManchester City107/14
João Neves, 21 letParis SG21/3
Rúben Neves, 29 letAl-Hilal65/1
Vitinha, 26 letParis SG37/0
Samú Costa, 25 letMallorca4/0
Útočníci
Cristiano Ronaldo, 41 letAl-Nassr226/143
Gonçalo Guedes, 29 letReal Sociedad33/7
João Félix, 26 letAl-Nassr52/12
Francisco Trincão, 26 letSporting Lisabon17/3
Rafael Leão, 27 letAC Milán43/5
Pedro Neto, 26 letChelsea23/2
Gonçalo Guedes, 29 letReal Sociedad33/7
Francisco Conceição, 23 letJuventus15/3

Skupina Portugalska na MS ve fotbale 2026

#TýmZVRPSkóreB
1DR Kongo00000:00
2Kolumbie00000:00
3Portugalsko00000:00
4Uzbekistán00000:00

    MS 2026 · PREDIKCE

    Šance na postup ze skupiny K

    Šance dle pozice
    1. místo
    2. místo
    3. místo
    4. místo
    PortugalskoPortugalsko
    51%
    30%
    14%
    6%
    KolumbieKolumbie
    32%
    35%
    22%
    11%
    UzbekistánUzbekistán
    11%
    21%
    34%
    35%
    Demokratická republika KongoDR Kongo
    6%
    15%
    31%
    49%
    1., 2., případně 3. místo = postup do play off
    Predikce aktualizována: 16. 6. 2026 08:30
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    Největší úspěchy Portugalska na mistrovství světa ve fotbale

    bronz MS (1966), 4. místo (2006), čtvrtfinále (2022) a 2x osmifinále (2010, 2018), zlato EURO (2016), stříbro (2004) a 3x bronz (1984, 2000, 2012), 2x zlato Liga národů (2019, 2025), bronz Pohár FIFA (2017), 4. místo OH (1996)

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