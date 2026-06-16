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Nevídaný trik s tabulí, trenérovy slzy i podpora smolaře. Japonsko má na MS velké sympatie

Sympatičtí Japonci na MS: nevídaný trik s tabulí, trenérovy slzy i podpora smolaře
Sympatičtí Japonci na MS: nevídaný trik s tabulí, trenérovy slzy i podpora smolařeZdroj: koláž iSport
Japonci vyjádřili podporu kapitánovi Wataru Endovi, který přišel o MS
Trik Japonců s tabulí na MS
Japonští fanoušci po zápase proti Nizozemsku (2:2) tradičně uklidili svě sektory
Koki Ogawa a Šógo Taniguči se radují z vyrovnávací branky na 2:2
Japonský záložník Keito Nakamura se snaží vyzrát na Denzela Dumfriese z Nizozemska
Crysencio Summerville z Nizozemska se snaží přejít přes japonského útočníka Daizena Maedu
Ao Tanakam, záložník Japonska
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Pavel Šťastný
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Obrali favorita o výhru a potvrdili, že mohou patřit mezi černé koně mistrovství světa ve fotbale. Jenže Japonci na sebe upozornili po remíze s Nizozemskem (2:2) i jinak než výkonem. Realizační tým ukázal trik s taktickou tabulí, trenér Hajime Morijasu sklidil potlesk od novinářů a video fanoušků s modrými pytli na tribuně se šíří sociálními sítěmi. Samurajové zkrátka na úvod šampionátu získali obrovské sympatie. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Potlesk pro trenéra

Poslední otázka už padla, ale Morijasu, který měl slzy v očích už při národní hymně, ještě oddálil konec tiskové konference. „Můžu promluvit?“ začal nesměle. Znovu poděkoval Nizozemcům a jako důvod označil fakt, že ho trenérsky vychoval Hans Oft. V minulosti rovněž působil u japonské reprezentace nebo u místního celku Urawa Red Diamonds. „Ovlivnil hodně trenérů, což přispělo k rozvoji japonského fotbalu,“ uvedl 57letý sympaťák. Jako další jméno vyzdvihl kouče Wima Jansena a na závěr poděkoval. V plném sále novinářů se ozval potlesk.

Nevídaný trik s tabulí

Záběry od postranní čáry hodně zarazily. Trenér Morijasu držel v ruce bílou taktickou tabuli a na ní postupně psal různá čísla. Podle všeho jde o signál hráčům v závěru zápasu, kolik minut ještě zbývá odehrát. Reportér deníku Sport a webu iSport, který byl přímo na stadionu v Dallasu, zachytil, jak se členové realizačního týmu dívají na časomíru a následně z dvojky udělají jedničku. Japonci vyrovnali zápas s Nizozemskem v 89. minutě, když skórovali ze standardní situace.

Respekt za úklid

Stala se z toho už tradice. Jakmile oslavy pozdního vyrovnání pominuly, japonští fanoušci vzali do rukou modré pytle a tribuny po sobě příkladně uklidili. „Je to naše kultura, ale taky vyjádření respektu hráčům, příznivcům a stadionu. Jsme poctěni, že tady můžeme být,“ vyjádřila se jedna z fanynek ve videu, které zveřejnila FIFA na sociálních sítích. Stejně se zachovali také hráči. Kabina byla čistá, na zemi složené rozlišováky nebo ručníky a na nich sáčky s odpadky.

Podpora kapitána

Proti Nizozemsku měl pásku na ruce Ritsu Doan, hráč bundesligového Frankfurtu. Nejde ale o první volbu trenéra Morijasua. Japonci vyjádřili podporu kapitánovi Wataru Endovi, který přišel o mistrovství světa kvůli zranění pouhé dva dny před startem turnaje. Hráč Liverpoolu následně oznámil ve 33 letech konec reprezentační kariéry. Dnes už bývalí spoluhráči pověsili na stadionu v Dallasu jeho dres na lavičku.

#TýmZVRPSkóreB
1Švédsko11005:13
2Japonsko10102:21
3Nizozemsko10102:21
4Tunisko10011:50

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