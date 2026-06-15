ONLINE: Saúdská Arábie - Uruguay. Ambiciózní země chtějí nakročit za postupem
Noční program mistrovství světa nabízí druhý skupiny H. Hard Rock Stadium v Miami hostí duel Saúdské Arábie proti Uruguayi. Do utkání vstupují jako favorité Jihoameričané, kteří si postup na mundial zajistili čtvrtým místem v kvalifikaci. Na minulém šampionátu však nepostupili ze skupiny. Ani země z Blízkého východu se posledně nedostala do vyřazovacích bojů, získala ale cenný skalp pozdějšího vítěze Argentiny. Kdo si povede lépe? Utkání sledujte od půlnoci ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Šance na postup ze skupiny HŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ŠpanělskoŠpanělsko
74%
19%
5%
1%
UruguayUruguay
17%
43%
26%
14%
Saúdská ArábieSaúdská Arábie
5%
22%
36%
37%
KapverdyKapverdy
3%
16%
32%
49%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kapverdy
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Saúdská Arábie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Španělsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0