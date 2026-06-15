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ONLINE: Saúdská Arábie - Uruguay. Ambiciózní země chtějí nakročit za postupem

Záložník Uruguaye Federico Valverde
Záložník Uruguaye Federico ValverdeZdroj: ČTK / AP / Godofredo A. Vásquez
iSport.cz
MS fotbal 2026
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Noční program mistrovství světa nabízí druhý skupiny H. Hard Rock Stadium v Miami hostí duel Saúdské Arábie proti Uruguayi. Do utkání vstupují jako favorité Jihoameričané, kteří si postup na mundial zajistili čtvrtým místem v kvalifikaci. Na minulém šampionátu však nepostupili ze skupiny. Ani země z Blízkého východu se posledně nedostala do vyřazovacích bojů, získala ale cenný skalp pozdějšího vítěze Argentiny. Kdo si povede lépe? Utkání sledujte od půlnoci ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>

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MS 2026 · PREDIKCE
16. 6. 2026 · 00:00
Saúdská Arábie
vs
Uruguay
29%
21%
49%
Skupina HxG 1.00 – 1.65
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 18:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny H

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ŠpanělskoŠpanělsko
74%
19%
5%
1%
UruguayUruguay
17%
43%
26%
14%
Saúdská ArábieSaúdská Arábie
5%
22%
36%
37%
KapverdyKapverdy
3%
16%
32%
49%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 18:30
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#TýmZVRPSkóreB
1Kapverdy00000:00
2Saúdská Arábie00000:00
3Španělsko00000:00
4Uruguay00000:00

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