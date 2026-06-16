Saúdská Arábie - Uruguay 1:1. Sebral jim rozhodčí výhru? Saúdové řeší podivný konec
Byli pod tlakem, přesto nakonec mohli favorita udolat a přidat další cenný kousek k výhrám na mistrovství světa. Saúdská Arábie však nakonec duel, v němž se jí postavila Uruguay, nevyhrála. Podivně, pozoruhodně, vlastně kvůli verdiktu rozhodčího. Byla blízko, jenže výsledek je nakonec remízový - 1:1. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Co se vlastně v Miami událo? Uruguay byla lepší, to bylo nesporné. Ve druhém poločase vystřelila dvaadvacetkrát, z toho osmkrát na bránu. Přesto dlouho prohrávala, protože Saúdové se prosadili v prvním poločase. Vyrovnání zvládli Jihoameričané deset minut před koncem, ještě poté mohli v nastavení rozhodnout.
Ale také prohrát. Zachránil je arbitr Marcelo Mariani, jenž ukončil střet ve chvíli, kdy se Saúdové valili na bránu.
Ital nastavil druhý poločas původně o šest minut. Tři jsou na mistrovství vlastně povinné, protože každý poločas se natahuje o tři minuty kvůli pauze na občerstvení. K tomu se ve druhé části celkem ve čtyřech slotech střídalo.
Když uplynulo sedm minut, sudí naznačil, že nakonec přidá ještě jednu. Má na to právo, prvotní informace o extra čase se může měnit. Proto na stadionech zní věta: Rozhodčí nastaví MINIMÁLNĚ xy minut.
V přidaný čas získala Uruguay roh, jenže soupeř ho odvrátil a střídající útočník Abdulláh Al-Hamdán sprintoval sám na bránu. Mariani však v čase 97:58 zapískal konec, známý brankář Fernando Muslera nemusel zasahovat. Bylo to zvláštní, nečekané.
Šance na postup ze skupiny HŠance dle pozice
Saúdové přesto netajili z výsledku spokojenost, favorit rozhodně nebyli. „Byl to dobrý začátek a myslím, že jsme si vítězství zasloužili. Krok za krokem se můžeme kvalifikovat do dalšího kola. Přijeli jsme sem vyhrát a dostat se co nejdál, ne jen tak, abychom se zúčastnili. Doufáme, že v příštím zápase napravíme své chyby, abychom si zajistili vítězství a přiblížili se k postupu,“ řekl záložník Sálim Davsárí.
Remízou skončilo rovněž druhé utkání ve skupině H, v němž Španělé nebyli schopni udolat Kapverdské ostrovy, které braly bod za plichtu 0:0.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Saúdská Arábie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Kapverdy
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
Španělsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1