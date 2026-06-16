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Saúdská Arábie - Uruguay 1:1. Sebral jim rozhodčí výhru? Saúdové řeší podivný konec

Saúdská Arábie remizovala s Uruguayí
Saúdská Arábie remizovala s UruguayíZdroj: ČTK / AP / Lynne Sladky
Saúdská Arábie remizovala s Uruguayí
Saúdská Arábie remizovala s Uruguayí
Saúdská Arábie remizovala s Uruguayí
Saúdská Arábie remizovala s Uruguayí
Saúdská Arábie remizovala s Uruguayí
Saúdská Arábie remizovala s Uruguayí
Saúdská Arábie remizovala s Uruguayí
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Jiří Fejgl
MS fotbal 2026
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Byli pod tlakem, přesto nakonec mohli favorita udolat a přidat další cenný kousek k výhrám na mistrovství světa. Saúdská Arábie však nakonec duel, v němž se jí postavila Uruguay, nevyhrála. Podivně, pozoruhodně, vlastně kvůli verdiktu rozhodčího. Byla blízko, jenže výsledek je nakonec remízový - 1:1. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>

Co se vlastně v Miami událo? Uruguay byla lepší, to bylo nesporné. Ve druhém poločase vystřelila dvaadvacetkrát, z toho osmkrát na bránu. Přesto dlouho prohrávala, protože Saúdové se prosadili v prvním poločase. Vyrovnání zvládli Jihoameričané deset minut před koncem, ještě poté mohli v nastavení rozhodnout.

Ale také prohrát. Zachránil je arbitr Marcelo Mariani, jenž ukončil střet ve chvíli, kdy se Saúdové valili na bránu.

Ital nastavil druhý poločas původně o šest minut. Tři jsou na mistrovství vlastně povinné, protože každý poločas se natahuje o tři minuty kvůli pauze na občerstvení. K tomu se ve druhé části celkem ve čtyřech slotech střídalo.

Když uplynulo sedm minut, sudí naznačil, že nakonec přidá ještě jednu. Má na to právo, prvotní informace o extra čase se může měnit. Proto na stadionech zní věta: Rozhodčí nastaví MINIMÁLNĚ xy minut.

V přidaný čas získala Uruguay roh, jenže soupeř ho odvrátil a střídající útočník Abdulláh Al-Hamdán sprintoval sám na bránu. Mariani však v čase 97:58 zapískal konec, známý brankář Fernando Muslera nemusel zasahovat. Bylo to zvláštní, nečekané.

MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny H

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ŠpanělskoŠpanělsko
74%
19%
5%
1%
UruguayUruguay
17%
43%
26%
14%
Saúdská ArábieSaúdská Arábie
6%
22%
37%
35%
KapverdyKapverdy
3%
16%
32%
50%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 16. 6. 2026 04:30
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Saúdové přesto netajili z výsledku spokojenost, favorit rozhodně nebyli. „Byl to dobrý začátek a myslím, že jsme si vítězství zasloužili. Krok za krokem se můžeme kvalifikovat do dalšího kola. Přijeli jsme sem vyhrát a dostat se co nejdál, ne jen tak, abychom se zúčastnili. Doufáme, že v příštím zápase napravíme své chyby, abychom si zajistili vítězství a přiblížili se k postupu,“ řekl záložník Sálim Davsárí.

Remízou skončilo rovněž druhé utkání ve skupině H, v němž Španělé nebyli schopni udolat Kapverdské ostrovy, které braly bod za plichtu 0:0.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Saúdská Arábie10101:11
2Uruguay10101:11
3Kapverdy10100:01
4Španělsko10100:01

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