Írán - Nový Zéland 2:2. Ostře sledovaný duel, pískání při hymně, pak „vyhrál“ fotbal
Čekalo se mnohé, nepříjemnosti, politika vtažená do fotbalu. Nebylo divu, Spojené státy americké jsou ve válce s Íránem, který dorazil do Los Angeles odehrát první duel mistrovství světa. Postavil se fotbalistům Novému Zélandu, nakonec z toho byla poutavá remíza 2:2. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
FIFA, světová federace, razí strategii, že politika do fotbalu nepatří. Jen se umějme, vždyť její šéf Gianni Infantino nedávno předal prapodivnou cenu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, jemuž podstrojuje, jak jen může.
Šampionát si v minulosti vlastně koupilo Rusko a Katar, to byly případy jasného sportwashingu, cesty jak přes velké turnaje upevňovat politický vliv. Nejinak tomu bude za čtyři roky, kdy se mundial koná v Saúdské Arábii.
A nejinak je tomu v Americe.
„FIFA sní o tom, že by mohlo jít o apolitické mistrovství. Ve skutečnosti je to nejvýbušnější šampionát v historii. Válka mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy s Izraelem na druhé stojí přímo v jeho středu,“ řekl pro The Guardian profesor politologie z univerzity v Oregonu Jules Boykoff.
Důkazem budiž i fakt, že íránská reprezentace nesmí bydlet během klání v USA, na zápasy létá z Mexika.
„Ještě se nestalo, aby jedna z pořadatelských zemí byla ve válce s účastníkem turnaje. Je to naprosto bezprecedentní situace,“ upozornil politolog.
Proto byl střet Iránu s Novým Zélandem tak sledovaný. Na stadionu v LA usedlo přes sedmdesát tisíc diváků, čekalo se, zda se bude něco dít. Nakonec „vyhrál“ fotbal. Pravda, při íránské hymně se ozval pískot, ale také byl z televizní obrazovky slyšet až hurónský zpěv hráčů. Občas nějaké to zabučení, toť vše.
Írán dvakrát dotáhl soupeřovo vedení, zrodila se remíza, stejně jako ve druhém utkání skupiny G mezi Belgií a Egyptem. Íránci se v neděli na stejném stadionu utkají s Belgií, Nový Zéland bude hrát ve Vancouveru s Egyptem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Írán
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|2
Nový Zéland
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Belgie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Egypt
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1