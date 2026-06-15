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ONLINE: Írán - Nový Zéland. Třaskavé utkání v Kalifornii. Jak se země vypořádají s okolnostmi?

Fotbalisté Íránu na MS
Fotbalisté Íránu na MSZdroj: ČTK / AP / Andre Penner
iSport.cz
MS fotbal 2026
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V noci vstupuje do mistrovství světa jeden z nejvíce řešených týmů turnaje. A není to kvůli fotbalovým dovednostem. Ve Spojených Státech, zemi se kterou už několik měsíců válčí, se totiž představí Írán. Asijská země vyzve na SoFi Stadium v Kalifornii Nový Zéland. Jak se se zvláštními okolnostmi celky vypořádají? ONLINE z utkání sledujte na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
16. 6. 2026 · 03:00
Írán
vs
Nový Zéland
57%
19%
25%
Skupina GxG 1.83 – 0.82
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 18:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny G

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
BelgieBelgie
46%
30%
18%
7%
ÍránÍrán
32%
32%
24%
12%
EgyptEgypt
17%
27%
33%
23%
Nový ZélandNový Zéland
5%
12%
25%
58%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 15. 6. 2026 18:30
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#TýmZVRPSkóreB
1Belgie00000:00
2Egypt00000:00
3Írán00000:00
4Nový Zéland00000:00

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