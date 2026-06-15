ONLINE: Írán - Nový Zéland. Třaskavé utkání v Kalifornii. Jak se země vypořádají s okolnostmi?
V noci vstupuje do mistrovství světa jeden z nejvíce řešených týmů turnaje. A není to kvůli fotbalovým dovednostem. Ve Spojených Státech, zemi se kterou už několik měsíců válčí, se totiž představí Írán. Asijská země vyzve na SoFi Stadium v Kalifornii Nový Zéland. Jak se se zvláštními okolnostmi celky vypořádají? ONLINE z utkání sledujte na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Šance na postup ze skupiny GŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
BelgieBelgie
46%
30%
18%
7%
ÍránÍrán
32%
32%
24%
12%
EgyptEgypt
17%
27%
33%
23%
Nový ZélandNový Zéland
5%
12%
25%
58%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Belgie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Egypt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Írán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Nový Zéland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0