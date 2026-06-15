Pískají nás dámy? Nejvíc se s nimi bude vybavovat Krejda, usmíval se Chorý
PŘÍMO Z USA | Na jeho červenějším obličeji jde spatřit vliv ostrého texaského slunce. A na vyjadřování zase stoprocentní koncentrace směrem k druhému utkání na mistrovství světa. „Nepřijeli jsme se kochat Amerikou,“ říká útočník Tomáš Chorý před zápasem s JAR, který odpískají americké rozhodčí. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Bude váš přístup k ženám-sudím trošku jiný?
„Myslím, že ne. Musíme se soustředit jen na sebe, nepřijeli jsme se sem pobavit a kochat se Amerikou. Chceme národ hrdě reprezentovat. Doufám, že se nám to podaří a získáme vítězné tři body.“
Ale nezvyk to malinko asi bude, ne?
„Ani nevím, jestli jsem hrál zápas, kdy pískala dáma. Nevíme, co od toho čekat, ale my se fakt soustředíme na sebe. Je to spíš otázka na Krejdu (kapitána Ladislava Krejčího), ten s nimi bude vybavovat nejvíc.“ (úsměv)
Když se soustředíte na sebe, tak na co konkrétně?
„Důležité bylo si hlavně rozebrat náš zápas. Ten jsme uzavřeli, něco si k tomu řekli. Samozřejmě jsme už viděli i soupeře, chystáme se, připravujeme. Ale důležité je soustředit se na sebe, abychom zvítězili. To je největší priorita.“
K tomu ale potřebujete vstřelit góly...
„Bude to úplně jiný zápas než s Koreou. Je potřeba dostat se víc na balon a vůbec se jej nezbavovat. Být sebevědomější, vytvářet si situace. Na tréninku vidíme, že nám to jde, jen je důležité to přenést do zápasu. V Mexiku jsme měli trošku v hlavách, že je to pro nás všechny první zápas na mistrovství světa. Nebylo to vůbec jednoduché, ani co se týče atmosféry. Na to se však nechci vůbec vymlouvat, je to o hlavě a o nás. Když budeme sebevědomější, zvládneme to.“
Co vůbec zatím říkáte průběhu turnaje a ostatních duelů?
„Je to samozřejmě krásné. Nesledujeme celé zápasy, ale z každého jsme něco viděli. V minulých dnech jsme sledovali i jiné sporty – basket nebo hokej. V Česku nemáte moc šancí to vidět, protože se hraje v noci, ale tady je to něco jiného. Zapnete si v sedm večer televizi, sednete a koukáte. Stíháme všechno, ale soustředíme se teď ze všeho nejvíc na Jihoafrickou republiku.“
Táta do Atlanty nedorazí?
„Ne, ani rodina. Je to hodně náročné. Přemýšleli jsme zrovna právě o Atlantě, ale bylo by to jen na otočku. Skrz děti a manželku jsem je sem kvůli časovému posunu nechtěl tahat, ať si radši odpočinou.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0