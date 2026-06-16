Kapverdský hrdina: pláč na hřišti i kvůli rodině, obří nával fanoušků mu ukázala reportérka
Fotbalový zázrak, první velký šok tohoto šampionátu. Jinak se nedá popsat fakt, že africké souostroví s půlmilionovou populací udrželo remízu 0:0 s obřími favority ze Španělska. Obranu fotbalového trpaslíka z Kapverd držel i kultovní brankář Vozinha, který se ve čtyřiceti letech stal nejstarším gólmanem, který na mistrovství světa udržel nulu. Po zápase nekontrolovatelně brečel. I protože na stadionu chyběla jeho rodina. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Je to světoběžník. Jakožto rodák z afrického státečku opustil Josimar Anjon Dias, zvaný Vozinha (v překladu babička) svou zem až ve 25 letech, do té doby nehrál s profesionální smlouvou.
Kapverdská liga je specifická, každý ostrůvek má svůj šampionát, ale dobré výkony Vozinhy neušly pozornosti angolských skautů. Pak z toho bylo patnáct let cestování. Po Angole přišlo Moldavsko, Portugalsko, Kypr a dokonce slovenský Trenčín. Čtyři zápasy tam odchytal pod koučem Františkem Strakou a většinu sezony odehrál za Dominikem Hollým, současným hráčem Sparty.
Podivuhodná cesta čtyřicetiletého gólmana, nyní působícím ve druhé portugalské lize, skončila až na té nejvyšší úrovni. Na mistrovství světa, na stadionu v Atlantě, proti úřadujícím evropským šampionům. Borcům z Barcelony, PSG, Manchesteru City – mocným Španělům. Ale on dokázal držet krok. Co víc, celý tým Kapverd to dokázal!
Na rozdíl od nedělní demolice Curacaa odehrál fotbalový trpaslík do defenzivy skvělé utkání. A ve chvíli, kdy už se drtivý tlak Evropanů ubránit nedal, zasahoval Vozinha. Když například Ferran Torres v první půli z naprosto jasné pozice trefil břevno, Kapverďan se ještě stihl vymrštit proti hlavičkové dorážce Mikela Oyarzabala. Brzy zakončoval zase Torres, levačkou do protipohybu, Vozinha ale balon dokonce udržel v rukavicích.
„To není jednoduchý zákrok. Tady prodal všechny zkušenosti, které má. Uvědomil si, že soupeř nemá kam jinam střílet, tak se tam přesunul. Složitý zákrok,“ popisoval ve studiu Nova Sport bývalý reprezentant Tomáš Vaclík. „Už teď bychom mu mohli dát cenu pro hráče zápasu,“ glosoval na ITV bývalý obránce Lee Dixon.
Každý zákrok ikonického kapverdského gólmana se setkal s obrovským ohlasem stadionu v Atlantě. Vzhledem k tomu, že v USA žije přes půl milionu obyvatel s kapverdskými kořeny, podpora outsidera byla ohromná.
Šance na postup ze skupiny HŠance dle pozice
Smyčka byla od Španělů v poslední půlhodině stáhnutá prakticky k úrovni udušení. Je to logické, nic jiného než výhra se od jednoho ze dvou největších kurzových favoritů na celkové vítězství nečekala, na triumf proti Kapverdám se dalo vsadit s nicotným kurzem 1,10. Držení míče za druhou půli dosahovalo na straně favorita masivních 80 % a Vozinha si musel připsat ještě dva zákroky, celkově se zastavil na čísle 5. Když ale hráči v bílém uslyšeli pískot rozhodčího, věděli, že mají hotovo – udělali svůj první bod na mistrovství světa.
Plácali si, pumpovali pěstmi, slavili s fanoušky. Zdálo se ale, že pro jednoho muže to znamenalo víc. Vozinha šel směrem k lavičce a nekontrolovatelně slzel. Ve 40 letech se žádnému gólmanovi v historii mundialu nepovedlo udržet nulu a nyní to zvládl hráč, který dlouho hrál v neprofesionálních poměrech.
Po utkání ale sdělil další smutný důvod svého dojetí. „Vyrostl jsem se svými prarodiči, ale ti tu nemohli být, zemřeli před pár lety. Byli pro mě vším. Brečel jsem zároveň proto, že tu nemohla být moje máma. Nemohla si zařídit víza, stálo to moc peněz," popisoval médiím.
Pro kontext, obyvytelé určitých zemí mají v USA výrazně ztížený přístup do země. Aby jim byla udělena víza na krátkodobý pobyt, musí zaplatit kauci 15 tisíc dolarů (přes 300 tisíc korun), která bude vrácena při návratu.
Po zápase ale přesto došlo ze strany Vozinhy na úsměvy. Zatímco před utkáním sledovalo účet zkušeného brankáře na sociální síti Instagram zhruba 50 tisíc lidí, po utkání jich bylo 5 milionů. Když to brankáři ukázala reportérka, nevěřícně kroutil hlavou. Nyní už Vozinhu sleduje téměř 6 milionů fanoušků. Zrodila se nečekaná hvězda mistrovství světa.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Saúdská Arábie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Kapverdy
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
Španělsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1