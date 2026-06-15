Kapverdský hrdina Vozinha: Do 25 let nebyl profík, trénoval ho i Straka. Teď vychytal Španěly
Fotbalový zázrak, první velký šok tohoto šampionátu. Jinak se nedá popsat fakt, že africké souostroví s půlmilionovou populací udrželo remízu 0:0 s obřími favority ze Španělska. I střídající hvězda Yamal si nakonec vylámala zuby na obraně fotbalového trpaslíka. Tu držel i kultovní brankář Vozinha, který se ve čtyřiceti letech stal nejstarším gólmanem, který na mistrovství světa udržel nulu. Po zápase nekontrolovatelně brečel. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Je to světoběžník. Jakožto rodák z afrického státečku opustil Josimar Anjon Dias, zvaný Vozinha (v překladu babička) svou zem až ve 25 letech, do té doby nehrál s profesionální smlouvou.
Kapverdská liga je specifická, každý ostrůvek má svůj šampionát, ale dobré výkony Vozinhy neušly pozornosti angolských skautů. Pak z toho bylo patnáct let cestování. Po Angole přišlo Moldavsko, Portugalsko, Kypr a dokonce slovenský Trenčín. Čtyři zápasy tam odchytal pod koučem Františkem Strakou a většinu sezony odehrál za Dominikem Hollým, současným hráčem Sparty.
Podivuhodná cesta čtyřicetiletého gólmana nyní působícím ve druhé portugalské lize skončila až na té nejvyšší úrovni. Na mistrovství světa, na stadionu v Atlantě, proti úřadujícím šampionům Evropy. Borcům z Barcelony, PSG, Manchesteru City – mocným Španělům. Ale on dokázal držet krok. Co víc, celý tým Kapverd to dokázal!
Na rozdíl od nedělní demolice Curacaa odehrál fotbalový trpaslík do defenzivy skvělé utkání. Ave chvíli, kdy už se drtivý tlak Evropanů ubránit nedal, zasahoval Vozinha. Když například Ferran Torres v první půli z naprosto jasné pozice trefil břevno, Kapverďan se ještě stihl vymrštit proti hlavičkové dorážce Mikela Oyarzabala. Brzy zakončoval zase Torres, levačkou do protipohybu, Vozinha ale balon dokonce udržel v rukavicích.
Chvála od Vaclíka
„To není jednoduchý zákrok. Tady prodal všechny zkušenosti, které má. Uvědomil si, že soupeř nemá kam jinam střílet, tak se tam přesunul. Složitý zákrok,“ popisoval ve studiu Nova Sport bývalý reprezentant Tomáš Vaclík. „Už teď bychom mu mohli dát cenu pro hráče zápasu,“ glosoval na ITV bývalý obránce Lee Dixon
Každý zákrok ikonického kapverdského gólmana se setkal s obrovským ohlasem stadionu v Atlantě. Vzhledem k tomu, že v USA žije přes půl milionu obyvatel s kapverdskými kořeny, podpora outsidera byla ohromná.
Smyčka byla od Španělů v poslední půlhodině stáhnutá prakticky k úrovni udušení. Je to logické, nic jiného než výhra se od jednoho ze dvou největších kurzových favoritů na celkové vítězství nečekala, na triumf proti Kapverdám se dalo vsadit s nicotným kurzem 1,10. Držení míče za druhou půli dosahovalo na straně favorita masivních 80 % a Vozinha si musel připsat ještě dva zákroky, celkově se zastavil na čísle 5. Když ale hráči v bílém uslyšeli pískot rozhodčího, věděli, že mají hotovo – udělali svůj první bod na mistrovství světa.
Plácali si, pumpovali pěstmi, slavili s fanoušky. Zdálo se ale, že pro jednoho muže to znamenalo víc. Vozinha šel směrem k lavičce a nekontrolovatelně slzel. Ve 40 letech se žádnému gólmanovi v historii mundialu nepovedlo udržet nulu a yní zvládl to hráč, který dlouho hrál v neprofesionálních poměrech. Na Kapverdech se rozbíhá několikadenní oslava. A kdo ví, třeba sympatický trpaslík ještě pár pohádek napíše.
Šance na postup ze skupiny HŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kapverdy
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|2
Španělsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|3
Saúdská Arábie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0