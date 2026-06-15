Katastrofa! píší ve Španělsku. Kouč po remíze hájil favority: Je to dlouhý šampionát
Je libo 4:0, 5:0, 6:0? Po tom, když fanoušci viděli, jak si proti outsiderovi zvládlo zastřílet Německo, už možná na mistrovství světa počítali s podobným výsledkem mezi Španělskem a Kapverdy. Konečná remíza 0:0 tak nejde nakonec pro Evropany popsat jinak než ostudou. „Katastrofa hned na začátek,“ píše Španělska Marca. Co ale říká nedávná historie? Po průšvihu může přijít sláva. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Před dvěma lety roztančili parádním fotbalem každého soupeře na mistrovství Evropy a zcela zaslouženě si došli pro titul šampionů. Mají ve svém srdci Yamala, Rodriho a mnohé další hvězdy. Jako konečné vítěze MS 2026 Španěle v anketě Sportu je ale označil jen jeden z šesti oslovených expertů. Jako kdyby před prvním zápasem tušili něco, co nikdo...
Nekonala se demolice Kapverd, jen často bezcílné přihrávání, pokus o kličku, vylámání si zuby na individuálně o tři patra horšímu soupeři. La Furia Roja nebavila a ve Španělsku jsou šokovaní.
„Tým byl k nepoznání,“ podotýká web Marca. „Španělsku chyběly nápady, chyběl fotbal. V Atlantě udeřila katastrofa a na druhé straně sportovní zázrak. Svou roli v tom sehrál i kouč De la Fuente, který evidentně při střídání ztratil pojem o čase,“ poukázali novináři na fakt, že Španělé střídali poprvé až v 70. minutě. Přitom už výsledek prvního poločasu byl průšvihem.
Reportáž ze zápasu ale končí slovy: „Pokud to byla kouřová clona, tak budiž. Mistrovství světa se nevyhrává za den.“
To může být dobrý argument pro ty, kteří už své tipy na celkové vítězství Španělů trhají a hází do koše. Stačí se vzpomenout na úvodní zápasy posledních šampionů z roku 2022. Argentinci totiž vykopli zlaté mistrovství šokující prohrou se Saudy. I Španělé mají podobnou vzpomínku. Na mundialu v JAR před šestnácti lety zahájili turnaj prohrou 0:1 se Švýcary.
Remíza 0:0 s Kapverdy je ale v kontextu velikosti týmů tím největším šokem mezi podobnými zápasy. Kouč De la Fuente to ale nevidí černě: „Bylo tam dost šancí, byl tam chtíč rozhodnout zápas brzy. Je těžké si vytvořit prostor proti tak hluboko bránícímu týmu a někdy nám chybělo trochu pohybu. A když se míči nechce do brány, tak se mu zkrátka nechce,“ odlehčil a dodal: „Mistrovství světa je dlouhé. Velmi dlouhé.“
„Absolutně nikdo na světě nečekal takový výkon, Španělsko se zapsalo negativně do historie,“ píše ve svém komentáři José Felix Díaz z madridského deníku AS. „Toto zklamání ale nemůže znamenat, Vyžaduje zotavení. Za šest dní se něco takového nesmí opakovat,“ píše.
V neděli vyzvou Španělé v pokusu o reparát Saúdskou Arábii, skupinu dokončí zápasem proti Uruguayi.