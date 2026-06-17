Trunda na MS: summit FIFA, fotbal v Miami, recepce se špičkami... Dallas zatím neviděl
PŘÍMO Z USA | Zatímco místopředseda FAČR Zdeněk Grygera sleduje pravidelně za přítomnosti generálního manažera Pavla Nedvěda v Americe tréninky české reprezentace, nejvyšší muž asociace David Trunda zatím v Texasu není. Možná by chtěl být týmu blíž, program má holt ale jiný. Z Mexika přeletěl na povinnosti s FIFA do Miami, trenéra Miroslava Koubka a spol. uvidí až v Atlantě. Jaký je Trundův harmonogram během mistrovství světa? Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Zdeněk Grygera se usazuje do spodní řady stadionku v Mansfieldu naproti hlavní tribuny, kde jsou média. Nasadí sluneční brýle a sleduje trénink. Přichází k němu Pavel Nedvěd, nerušení daleko od všech spolu pozorují detaily jednotky a debatují.
Tady v Texasu jde již o zavedenou scénku. Někdejší fantastičtí reprezentanti, bronzoví medailisté z EURO 2004 a spoluhráči z Juventusu Turín probírají fotbal křížem krážem. Občas i s Karlem Poborským a Michalem Kadlecem, když se program funkcionářů se současnými televizními experty zrovna střetne. Grygera, jehož syn David nedávno ve Zlíně podepsal profesionální smlouvu, v Dallasu navštívil i utkání Japonsko-Nizozemsko (2:2) na úchvatném AT&T Stadium.
Zato předseda David Trunda je od nich vzdálený dva tisíce kilometrů jihovýchodním směrem. Po prohře s Jižní Koreou v Mexiku, kterou sledoval na Estadio Akron po boku prezidenta FIFA Gianniho Infantina, odletěl na Floridu.
„I když konečný výsledek nedopadl podle našich představ, jsou okamžiky, které je třeba prožít a uvědomit si, o jaký úspěch se jedná. Nezbývá než věřit, že ve čtvrtek to už bude i s vítěznou tečkou. Děkuji všem českým fanouškům, kteří vytvořili skvělou atmosféru přímo v Guadalajaře, i těm, kteří nás podporovali doma. Bylo úžasné vidět české barvy a slyšet zvuk národní hymny i tisíce kilometrů od domova,“ oznámil, než vyrazil plnit povinnosti.
V Miami nejdřív Trunda zamířil do hlavního centra turnaje, pak si prohlédl stadion Interu Miami, kde září argentinský kouzelník Lionel Messi, a následně absolvoval dvoudenní summit se šéfy všech fotbalových svazů z celého světa. Floridský trip uzavřel utkáním Saúdská Arábie-Uruguay.
V úterý už se ale Trunda zase s reprezentanty uvidí. Míří do Atlanty a až po duelu s JAR se dostane taky do Dallasu, respektive do Fort Worth, kde má Patrik Schick a spol. základnu. Než se předseda s týmem vydá do Mexika, potká tam starostu Oklahoma City či amerického velvyslance z Prahy.
A pak? Snad řešení logistiky vyřazovací fáze.
Předsedův harmonogram
- 10. 6. odlet z Prahy do Guadalajary
- 12. 6. zápas Jižní Korea-Česko
- - přelet z Guadalajary do Miami
- 13. 6. návštěva hlavního centra turnaje
- - prohlídka stadionu Interu Miami
- 14. – 15. 6. FIFA summit se šéfy svazů z celého světa
- 16. 6. zápas Saúdská Arábie-Uruguay
- - přelet z Miami do Atlanty
- 18. 6. zápas JAR-Česko
- - přelet z Atlanty do Dallasu
- 19. 6. recepce se starostou Oklahoma City
- 22. 6. setkání s americkým velvyslancem z Prahy
- 23. 6. přelet z Dallasu do Mexico City
- 25. 6. zápas Česko-Mexiko
- přelet z Mexico City do Dallasu
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0