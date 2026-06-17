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Trunda na MS: summit FIFA, fotbal v Miami, recepce se špičkami... Dallas zatím neviděl

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Úkol před JAR: servis pro Schicka! Holeš a Hložek do základu? A chybí na MS Karabec? • Zdroj: iSport.tv
Patrik Schick na tréninku národního týmu
Michal Sadílek na tréninku
Na trénink dohlížel i Pavel Nedvěd
Jan Kuchta a Jaroslav Zelený na tréninku české fotbalové reprezentace
Rozběhání fotbalistů před tréninkem
Rozprava Ladislava Krejčího a Miroslava Koubka
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MS fotbal 2026
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PŘÍMO Z USA | Zatímco místopředseda FAČR Zdeněk Grygera sleduje pravidelně za přítomnosti generálního manažera Pavla Nedvěda v Americe tréninky české reprezentace, nejvyšší muž asociace David Trunda zatím v Texasu není. Možná by chtěl být týmu blíž, program má holt ale jiný. Z Mexika přeletěl na povinnosti s FIFA do Miami, trenéra Miroslava Koubka a spol. uvidí až v Atlantě. Jaký je Trundův harmonogram během mistrovství světaProgram MS ve fotbale 2026 ZDE>>>

Zdeněk Grygera se usazuje do spodní řady stadionku v Mansfieldu naproti hlavní tribuny, kde jsou média. Nasadí sluneční brýle a sleduje trénink. Přichází k němu Pavel Nedvěd, nerušení daleko od všech spolu pozorují detaily jednotky a debatují.

Tady v Texasu jde již o zavedenou scénku. Někdejší fantastičtí reprezentanti, bronzoví medailisté z EURO 2004 a spoluhráči z Juventusu Turín probírají fotbal křížem krážem. Občas i s Karlem Poborským a Michalem Kadlecem, když se program funkcionářů se současnými televizními experty zrovna střetne. Grygera, jehož syn David nedávno ve Zlíně podepsal profesionální smlouvu, v Dallasu navštívil i utkání Japonsko-Nizozemsko (2:2) na úchvatném AT&T Stadium.

Zato předseda David Trunda je od nich vzdálený dva tisíce kilometrů jihovýchodním směrem. Po prohře s Jižní Koreou v Mexiku, kterou sledoval na Estadio Akron po boku prezidenta FIFA Gianniho Infantina, odletěl na Floridu.

„I když konečný výsledek nedopadl podle našich představ, jsou okamžiky, které je třeba prožít a uvědomit si, o jaký úspěch se jedná. Nezbývá než věřit, že ve čtvrtek to už bude i s vítěznou tečkou. Děkuji všem českým fanouškům, kteří vytvořili skvělou atmosféru přímo v Guadalajaře, i těm, kteří nás podporovali doma. Bylo úžasné vidět české barvy a slyšet zvuk národní hymny i tisíce kilometrů od domova,“ oznámil, než vyrazil plnit povinnosti.

V Miami nejdřív Trunda zamířil do hlavního centra turnaje, pak si prohlédl stadion Interu Miami, kde září argentinský kouzelník Lionel Messi, a následně absolvoval dvoudenní summit se šéfy všech fotbalových svazů z celého světa. Floridský trip uzavřel utkáním Saúdská Arábie-Uruguay.

V úterý už se ale Trunda zase s reprezentanty uvidí. Míří do Atlanty a až po duelu s JAR se dostane taky do Dallasu, respektive do Fort Worth, kde má Patrik Schick a spol. základnu. Než se předseda s týmem vydá do Mexika, potká tam starostu Oklahoma City či amerického velvyslance z Prahy.

A pak? Snad řešení logistiky vyřazovací fáze.

Předsedův harmonogram

  • 10. 6. odlet z Prahy do Guadalajary
  • 12. 6. zápas Jižní Korea-Česko
  • - přelet z Guadalajary do Miami
  • 13. 6. návštěva hlavního centra turnaje
  • - prohlídka stadionu Interu Miami
  • 14. – 15. 6. FIFA summit se šéfy svazů z celého světa
  • 16. 6. zápas Saúdská Arábie-Uruguay
  • - přelet z Miami do Atlanty
  • 18. 6. zápas JAR-Česko
  • - přelet z Atlanty do Dallasu
  • 19. 6. recepce se starostou Oklahoma City
  • 22. 6. setkání s americkým velvyslancem z Prahy
  • 23. 6. přelet z Dallasu do Mexico City
  • 25. 6. zápas Česko-Mexiko
  • přelet z Mexico City do Dallasu

MS 2026 · PREDIKCE
18. 6. 2026 · 18:00
Česko
vs
JAR
37%
26%
37%
Skupina AxG 1.31 – 1.34
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 16:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny A

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
MexikoMexiko
48%
29%
16%
7%
Jižní KoreaKorea
32%
33%
22%
13%
Jihoafrická republikaJAR
10%
19%
31%
40%
Česká republikaČesko
10%
19%
31%
41%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 16:30
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#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko11002:03
2Již. Korea11002:13
3Česko10011:20
4JAR10010:20

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