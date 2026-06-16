ONLINE: Francie - Senegal. Jeden z favoritů vstupuje do MS, úvodní zápasy historicky umí
Zápas Francie se Senegalem otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny I. Úřadující vicemistři světa Francouzi patří k největším favoritům turnaje. Pro trenéra Francie Didiera Deschampse jde zároveň o jubilejní 20. zápas na mistrovství světa. Zápas na stadionu MetLife v New Jersey začíná ve 21.00 a web iSport ho sleduje ONLINE. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Šance na postup ze skupiny IŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
FrancieFrancie
57%
26%
13%
5%
SenegalSenegal
22%
32%
28%
17%
NorskoNorsko
15%
27%
32%
25%
IrákIrák
6%
15%
27%
53%