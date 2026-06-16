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ONLINE: Francie - Senegal. Jeden z favoritů vstupuje do MS, úvodní zápasy historicky umí

Francouzský kapitán Kylian Mbappé
Francouzský kapitán Kylian MbappéZdroj: Abdullah Firas / Profimedia
Fotbalisté Francie na úvodním nástupu
Adrien Rabiot v generálce na MS
Fotbalisté Francie slaví gól v generálce na MS
Fanoušci francouzské reprezentace
Maghnes Akliouche na tréninku francouzské reprezentace
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Zápas Francie se Senegalem otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny I. Úřadující vicemistři světa Francouzi patří k největším favoritům turnaje. Pro trenéra Francie Didiera Deschampse jde zároveň o jubilejní 20. zápas na mistrovství světa. Zápas na stadionu MetLife v New Jersey začíná ve 21.00 a web iSport ho sleduje ONLINE. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
16. 6. 2026 · 21:00
Francie
vs
Senegal
50%
21%
29%
Skupina IxG 1.66 – 0.99
Predikce aktualizována: 16. 6. 2026 12:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny I

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
FrancieFrancie
57%
26%
13%
5%
SenegalSenegal
22%
32%
28%
17%
NorskoNorsko
15%
27%
32%
25%
IrákIrák
6%
15%
27%
53%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 16. 6. 2026 12:30
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