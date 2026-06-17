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Irák - Norsko 1:4. Haaland potvrdil formu, outsidera pomohl sestřelit dvěma góly

Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti IrákuZdroj: ČTK / AP / Mark Stockwell
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Norska v úvodním utkání na mistrovství světa porazili 4:1 Irák. Zápas v Bostonu rozhodl dvěma góly hvězdný kanonýr Erling Haaland, který v 29. minutě otevřel skóre a v závěru prvního poločasu odpověděl na vyrovnávací branku Ajmana Husajna. Po změně stran přidal pojistku Leo Östigaard a z poslední akce duelu si vstřelil vlastní gól Husajn. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

Seveřané po prvním kole vedou tabulku skupiny I společně s Francií, která zdolala 3:1 Senegal. Úřadující vicemistry světa čeká v dalším zápase Irák, hrát se bude v pondělí od 23.00 SELČ. O tři hodiny později se utkají Senegal s Norskem.

Favorizovaní Norové se v úvodu ztěžka prosazovali přes aktivní obranu soupeře, až v 29. minutě udeřila jejich největší hvězda. Wolfeho střílený centr z levé strany si našel na zadní tyči Haaland a ve skluzu zakončil.

Seveřané oslavili gól na mistrovství světa poprvé od své poslední účasti v roce 1998. Iráčané, kteří se ve středu představili na elitním turnaji dokonce po 40 letech, se dočkali o deset minut později. Husajn si naběhl před bránu na Ammárího centr a přesnou hlavičkou vyrovnal.

Stav 1:1 vydržel pouze čtyři minuty. Brankář Hasan v malém vápně tak dlouho čekal na pomalou „malou domů“ od Tahsína, až se k němu přiblížil napadající Haaland a srazil jeho odkop do sítě. Pětadvacetiletý útočník dal 57. gól v 51. reprezentačním utkání.

Irák měl v nastavení hned tři velké šance na další vyrovnávací branku. Bájišovu gólovou střelu na poslední chvíli zblokoval Wolfe, následně Hamádí neproměnil samostatný únik na brankáře Nylanda a Hášimově ráně zpoza vápna chybělo pár centimetrů.

Nevyužité příležitosti mohly asijský celek mrzet, ve druhém poločase už nebyl v ofenzivě nebezpečný. V 76. minutě se navíc Östigaard prosadil hlavou po rohovém kopu.

Vzápětí mohl Haaland vstřelit první hattrick turnaje v USA, Kanadě a Mexiku, tváří v tvář ho ale vychytal brankář Hasan. Skóre tak uzavřel v šesté minutě nastavení střelec iráckého gólu Husajn, od něhož se odrazila do sítě Haalandova zpětná hlavička.

Irák, za který odehrál celý zápas levý bek Viktorie Plzeň Doski, prohrál i čtvrtý zápas na světovém šampionátu.

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