Irák - Norsko 1:4. Haaland potvrdil formu, outsidera pomohl sestřelit dvěma góly
Fotbalisté Norska v úvodním utkání na mistrovství světa porazili 4:1 Irák. Zápas v Bostonu rozhodl dvěma góly hvězdný kanonýr Erling Haaland, který v 29. minutě otevřel skóre a v závěru prvního poločasu odpověděl na vyrovnávací branku Ajmana Husajna. Po změně stran přidal pojistku Leo Östigaard a z poslední akce duelu si vstřelil vlastní gól Husajn. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Seveřané po prvním kole vedou tabulku skupiny I společně s Francií, která zdolala 3:1 Senegal. Úřadující vicemistry světa čeká v dalším zápase Irák, hrát se bude v pondělí od 23.00 SELČ. O tři hodiny později se utkají Senegal s Norskem.
Favorizovaní Norové se v úvodu ztěžka prosazovali přes aktivní obranu soupeře, až v 29. minutě udeřila jejich největší hvězda. Wolfeho střílený centr z levé strany si našel na zadní tyči Haaland a ve skluzu zakončil.
Seveřané oslavili gól na mistrovství světa poprvé od své poslední účasti v roce 1998. Iráčané, kteří se ve středu představili na elitním turnaji dokonce po 40 letech, se dočkali o deset minut později. Husajn si naběhl před bránu na Ammárího centr a přesnou hlavičkou vyrovnal.
Stav 1:1 vydržel pouze čtyři minuty. Brankář Hasan v malém vápně tak dlouho čekal na pomalou „malou domů“ od Tahsína, až se k němu přiblížil napadající Haaland a srazil jeho odkop do sítě. Pětadvacetiletý útočník dal 57. gól v 51. reprezentačním utkání.
Irák měl v nastavení hned tři velké šance na další vyrovnávací branku. Bájišovu gólovou střelu na poslední chvíli zblokoval Wolfe, následně Hamádí neproměnil samostatný únik na brankáře Nylanda a Hášimově ráně zpoza vápna chybělo pár centimetrů.
Nevyužité příležitosti mohly asijský celek mrzet, ve druhém poločase už nebyl v ofenzivě nebezpečný. V 76. minutě se navíc Östigaard prosadil hlavou po rohovém kopu.
Vzápětí mohl Haaland vstřelit první hattrick turnaje v USA, Kanadě a Mexiku, tváří v tvář ho ale vychytal brankář Hasan. Skóre tak uzavřel v šesté minutě nastavení střelec iráckého gólu Husajn, od něhož se odrazila do sítě Haalandova zpětná hlavička.
Irák, za který odehrál celý zápas levý bek Viktorie Plzeň Doski, prohrál i čtvrtý zápas na světovém šampionátu.