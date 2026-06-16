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ONLINE: Irák - Norsko. Outsider je na MS po 40 letech, na úvod čelí Haalandovi a spol.

Martin Ødegaard, Erling Haaland a Sander Berge
Martin Ødegaard, Erling Haaland a Sander BergeZdroj: Vegard Grøtt / Profimedia
Ørjan Håskjold Nyland na tréninku norských fotbalistů
Sondre Langås na tréninku před startem MS
Norská útočník Erling Haaland
Ali Jasim z Iráku během generálky na fotbalové MS
Iránská fotbalová reprezentace
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Norsko čeká na úvod fotbalového mistrovství světa souboj s Irákem, který byl 48. a posledním týmem, který na turnaj postoupil. Pro Nory jde o první MS od roku 1998, pro reprezentaci Iráku dokonce od roku 1986. Oba týmy se vzájemně dosud nikdy nepotkaly. Premiérové utkání obou reprezentací začíná v Bostonu v 0.00 v noci z úterý na středu a web iSport duel sleduje v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

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MS 2026 · PREDIKCE
17. 6. 2026 · 00:00
Irák
vs
Norsko
31%
22%
47%
Skupina IxG 1.06 – 1.59
Predikce aktualizována: 16. 6. 2026 16:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny I

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
FrancieFrancie
57%
25%
12%
5%
SenegalSenegal
23%
33%
27%
17%
NorskoNorsko
15%
27%
33%
25%
IrákIrák
6%
15%
27%
52%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 16. 6. 2026 16:30
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