ONLINE: Irák - Norsko. Outsider je na MS po 40 letech, na úvod čelí Haalandovi a spol.
Norsko čeká na úvod fotbalového mistrovství světa souboj s Irákem, který byl 48. a posledním týmem, který na turnaj postoupil. Pro Nory jde o první MS od roku 1998, pro reprezentaci Iráku dokonce od roku 1986. Oba týmy se vzájemně dosud nikdy nepotkaly. Premiérové utkání obou reprezentací začíná v Bostonu v 0.00 v noci z úterý na středu a web iSport duel sleduje v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Šance na postup ze skupiny IŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
FrancieFrancie
57%
25%
12%
5%
SenegalSenegal
23%
33%
27%
17%
NorskoNorsko
15%
27%
33%
25%
IrákIrák
6%
15%
27%
52%