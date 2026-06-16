Představení favoritů: Španělsko na MS ve fotbale 2026
Španělsko vstoupilo do šampionátu v pondělí 15. června a byla z toho překvapivá remíza s Kapverdami 0:0. Přesto svěřenci Luise de la Fuenteho patří k největším favoritům celého turnaje. Generace kolem Pedriho nebo Yamala může navázat na tehdejší šampiony, kteří vyhráli mundiál v roce 2010. Program MS naleznete ZDE>>>
Naplní Yamal a spol. svůj potenciál na MS ve fotbale 2026?
Po většinu historie platili za věčný příslib, který se nikdy naplno nenaplnil. Měli týmy přetékající talentem, na papíře vypadali téměř neporazitelně, jenže jakmile turnaj začal, velké plány se jim začaly sypat pod kopačkami.
Zlom nastal v roce 2010, kdy zlatá generace v čele s Xavim, Casillasem a Alonsem ukořistila trofej díky Iniestově životní ráně. Od té doby však La Roja znovu sbírá spíš zklamání. V roce 2014 jako vládce světa i Evropy vyhučela už ve skupině, v letech 2018 proti domácímu Rusku a 2022 s Marokem klesla ke dnu v osmifinálových penaltových peřejích.
De la Fuente sice zachoval slavnou herní identitu založenou na držení míče, která sedí jeho technickým virtuózům, současná generace, pozlacená triumfem na EURO 2024, však s balonem nakládá o poznání přímočařeji: hrne ho vpřed, místo aby ho dlouze hýčkala v hlubších pozicích.
Do dokazuje i statistika z kvalifikace, kterou prošli s palebnou razancí: 21 gólů v šesti zápasech, jen dvě inkasované branky. V 15 utkání v řadě skórovali nejméně dvakrát.
Jakého hráče Španělska sledovat na MS ve fotbale 2026?
Lamine Yamal: Nejzářivější klenot španělské sestavy. Kouzlí s míčem, který se od jeho nohou odmítá odstěhovat; nadání mu probleskuje v každé buňce.
Ideální jedenáctka Španělska na MS ve fotbale 2026
4-3-3
Simón
Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella
Pedri, Rodri, Ruiz
Yamal, Oyarzabal, N. Williams
Soupiska Španělska na MS ve fotbale 2026
|Brankáři
|David Raya, 30 let
|Arsenal
|12/0
|Joan Garcia, 25 let
|Barcelona
|1/0
|Unai Simón, 29 let
|Bilbao
|57/0
|Obránci
|Marc Pubill, 22 let
|Atlético Madrid
|0/0
|Álex Grimaldo, 30 let
|Leverkusen
|12/0
|Eric García, 25 let
|Barcelona
|19/0
|Marcos Llorente, 31 let
|Atlético Madrid
|23/0
|Pedro Porro, 26 let
|Tottenham
|16/0
|Aymeric Laporte, 32 let
|Bilbao
|44/2
|Pau Cubarsí, 19 let
|Barcelona
|11/0
|Marc Cucurella, 27 let
|Chelsea
|23/1
|Záložníci
|Mikel Merino, 29 let
|Arsenal
|41/10
|Fabián Ruiz, 30 let
|Paris SG
|41/6
|Gavi, 21 let
|Barcelona
|28/5
|Dani Olmo, 28 let
|Barcelona
|48/12
|Álex Baena, 24 let
|Atlético Madrid
|15/2
|Rodri, 29 let
|Manchester City
|61/4
|Martín Zubimendi, 27 let
|Arsenal
|25/3
|Pedri, 23 let
|Barcelona
|40/5
|Útočníci
|Ferran Torres, 26 let
|Barcelona
|55/23
|Yéremy Pino, 23 let
|Crystal Palace
|21/4
|Nico Williams, 23 let
|Bilbao
|30/6
|Lamine Yamal, 18 let
|Barcelona
|25/6
|Mikel Oyarzabal, 29 let
|Real Sociedad
|52/24
|Víctor Muñoz, 22 let
|Osasuna
|2/1
|Borja Iglesias, 33 let
|Celta Vigo
|6/0
Skupina Španělska na MS ve fotbale 2026
- Španělsko – Kapverdy 0:0
- Španělsko – Saúdská Arábie, 21. 6., 18:00
- Uruguay – Španělsko, 27. 6., 2:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Saúdská Arábie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Kapverdy
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
Španělsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
Šance na postup ze skupiny HŠance dle pozice
Největší úspěchy Španělska na mistrovství světa ve fotbale
zlato MS (2010), 4. místo (1950) a 4x čtvrtfinále (1934, 1986, 1994, 2002), 4x zlato EURO (1964, 2008, 2012, 2024), stříbro (1984) a bronz (2020), 2x zlato OH (1992, 2024) a 3x stříbro (1920, 2000, 2020), stříbro Pohár FIFA (2013) a bronz (2009), zlato Liga národů (2023) a 2x stříbro (2021, 2025)