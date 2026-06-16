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Představení favoritů: Španělsko na MS ve fotbale 2026

Trenér Španělska Luis de la Fuente dává instrukce svým svěřencům
Trenér Španělska Luis de la Fuente dává instrukce svým svěřencůmZdroj: ČTK / AP / Mike Stewart
Španělé se přes obranu Kapverd v prvním poločase nedostali
Kapverdy remizovaly se Španělskem 0:0
Lamine Yamal sleduje španělský zápas
Pedri a Lamine Yamal po remíze s outsiderem z Kapverd
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Zbyněk Veselý, Otakar Plzák
MS fotbal 2026
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Španělsko vstoupilo do šampionátu v pondělí 15. června a byla z toho překvapivá remíza s Kapverdami 0:0. Přesto svěřenci Luise de la Fuenteho patří k největším favoritům celého turnaje. Generace kolem Pedriho nebo Yamala může navázat na tehdejší šampiony, kteří vyhráli mundiál v roce 2010. Program MS naleznete ZDE>>>

Naplní Yamal a spol. svůj potenciál na MS ve fotbale 2026?

Po většinu historie platili za věčný příslib, který se nikdy naplno nenaplnil. Měli týmy přetékající talentem, na papíře vypadali téměř neporazitelně, jenže jakmile turnaj začal, velké plány se jim začaly sypat pod kopačkami.

Zlom nastal v roce 2010, kdy zlatá generace v čele s Xavim, Casillasem a Alonsem ukořistila trofej díky Iniestově životní ráně. Od té doby však La Roja znovu sbírá spíš zklamání. V roce 2014 jako vládce světa i Evropy vyhučela už ve skupině, v letech 2018 proti domácímu Rusku a 2022 s Marokem klesla ke dnu v osmifinálových penaltových peřejích.

De la Fuente sice zachoval slavnou herní identitu založenou na držení míče, která sedí jeho technickým virtuózům, současná generace, pozlacená triumfem na EURO 2024, však s balonem nakládá o poznání přímočařeji: hrne ho vpřed, místo aby ho dlouze hýčkala v hlubších pozicích.

Do dokazuje i statistika z kvalifikace, kterou prošli s palebnou razancí: 21 gólů v šesti zápasech, jen dvě inkasované branky. V 15 utkání v řadě skórovali nejméně dvakrát.

Jakého hráče Španělska sledovat na MS ve fotbale 2026?

Lamine Yamal: Nejzářivější klenot španělské sestavy. Kouzlí s míčem, který se od jeho nohou odmítá odstěhovat; nadání mu probleskuje v každé buňce.

Ideální jedenáctka Španělska na MS ve fotbale 2026

4-3-3

Simón

Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella

Pedri, Rodri, Ruiz

Yamal, Oyarzabal, N. Williams

Soupiska Španělska na MS ve fotbale 2026

Brankáři
David Raya, 30 letArsenal12/0
Joan Garcia, 25 letBarcelona1/0
Unai Simón, 29 letBilbao57/0
Obránci
Marc Pubill, 22 letAtlético Madrid0/0
Álex Grimaldo, 30 letLeverkusen12/0
Eric García, 25 letBarcelona19/0
Marcos Llorente, 31 letAtlético Madrid23/0
Pedro Porro, 26 letTottenham16/0
Aymeric Laporte, 32 letBilbao44/2
Pau Cubarsí, 19 letBarcelona11/0
Marc Cucurella, 27 letChelsea23/1
Záložníci
Mikel Merino, 29 letArsenal41/10
Fabián Ruiz, 30 letParis SG41/6
Gavi, 21 letBarcelona28/5
Dani Olmo, 28 letBarcelona48/12
Álex Baena, 24 letAtlético Madrid15/2
Rodri, 29 letManchester City61/4
Martín Zubimendi, 27 letArsenal25/3
Pedri, 23 letBarcelona40/5
Útočníci
Ferran Torres, 26 letBarcelona55/23
Yéremy Pino, 23 letCrystal Palace21/4
Nico Williams, 23 letBilbao30/6
Lamine Yamal, 18 letBarcelona25/6
Mikel Oyarzabal, 29 letReal Sociedad52/24
Víctor Muñoz, 22 letOsasuna2/1
Borja Iglesias, 33 letCelta Vigo6/0

Skupina Španělska na MS ve fotbale 2026

#TýmZVRPSkóreB
1Saúdská Arábie10101:11
2Uruguay10101:11
3Kapverdy10100:01
4Španělsko10100:01

    MS 2026 · PREDIKCE

    Šance na postup ze skupiny H

    Šance dle pozice
    1. místo
    2. místo
    3. místo
    4. místo
    ŠpanělskoŠpanělsko
    74%
    19%
    6%
    2%
    UruguayUruguay
    17%
    43%
    27%
    14%
    Saúdská ArábieSaúdská Arábie
    6%
    23%
    36%
    35%
    KapverdyKapverdy
    3%
    16%
    31%
    50%
    1., 2., případně 3. místo = postup do play off
    Predikce aktualizována: 16. 6. 2026 08:30
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    Největší úspěchy Španělska na mistrovství světa ve fotbale

    zlato MS (2010), 4. místo (1950) a 4x čtvrtfinále (1934, 1986, 1994, 2002), 4x zlato EURO (1964, 2008, 2012, 2024), stříbro (1984) a bronz (2020), 2x zlato OH (1992, 2024) a 3x stříbro (1920, 2000, 2020), stříbro Pohár FIFA (2013) a bronz (2009), zlato Liga národů (2023) a 2x stříbro (2021, 2025)

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