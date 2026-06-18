Tah reprezentačního sponzora kvůli fotbalu. Zavřené pobočky a výzva konkurenci
Je tu klíčový zápas fotbalové reprezentace na mistrovství světa. A jediný případ ve skupině, kdy není potřeba se budit uprostřed noci. Kvůli duelu proti Jihoafrické republice zavřou všechny pobočky Penny Marketu dnes již v 17:30, zápas v Atlantě začíná v 18:00. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Jít si nakoupit o poločase? Pokud máte nejblíž Penny Market, musíte to stihnout před výkopem. Řetězec, který byl do konce května generálním partnerem reprezentace a partnerem zůstává dál, přistoupil k podobnému kroku podruhé za poslední roky.
„Naši lidé makají každý den na maximum, ale v tenhle historický moment chceme, aby u toho byli s námi,“ oznámilo Penny na facebookovém profilu.
Když se v květnu 2024 hrálo finále domácího mistrovství světa v hokeji, které nakonec ovládli Češi proti Švýcarsku, došlo na podobný scénář, prodejny se v den zápasu zavřely v 19:00, zápas začal ve 20:20.
Penny v příspěvku oslovuje i své konkurenty včetně řetězců Tesco, Kaufland, Albert, Globus, Lidl a dalších s otázkou: „Fandíte s námi?“ Kratší otevírací dobu však zatím neplánuje žádný z nich. Jde tedy stále v kontextu celého trhu o neobvyklé rozhodnutí.
V diskuzi na Facebooku se rozjela diskuze, zda zaměstnanci reálně mohou stihnout se podívat na zápas. Někteří upozorňují, že v prodejně budou muset čekat na závoz nového zboží.