Velká výměna u Tuniska! Po rychlém vyhazovu naskočí expert na Afriku a strůjce šoku z MS 2022
Že kluby vymění trenéra během rozeběhnuté sezony, to je naprosto běžné. Těsně po startu sezony? Výjimečně se tak stává. Ale po prvním zápase reprezentace na mistrovství světa? Takřka bezprecedentní. Ale na lavičce Tuniska se tak stalo. Do srdce šampionátu tak na rychlo přispěchává Hervé Renárd, francouzský kouč, který si z vedení afrických týmů udělal koníček. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Je vám to jméno povědomé? Ještě aby ne. S bílou košilí s rozepnutým horním knoflíkem a vizáží hollywoodského herce se objeví už na třetím mistrovství světa. Mezinárodních zkušeností má ale o dost víc. V jednu fázi své kariéry se stal nečekaným expertem na africký fotbal – dvakrát vedl Zambii, pak Anglou, Pobřeží slonoviny i Maroko.
Je jediným koučem, který vyhrál Africký pohár národů se dvěma různými státy (Zambie, Pobřeží slonoviny). Je rovněž jediným trenérem, který koučoval jak na MS mužů, tak na světovém šampionátu žen, za Francii.
Do paměti se ale především zapsal jedním z největších šoků v historii mistrovství světa. Právě on byl na lavičce, když Saúdská Arábie před čtyřmi roky porazila 2:1 Argentinu s Lionelem Messim. Na podobný zázrak asi nyní spoléhá i Tunisko, které má po prvním utkání ve skupině skóre 1:5 a čekají ho těžší soupeři Japonsko a Nizozemsko.
Podle tuniských médií rychle Renárd objednal letenku směr Mexiko a brzy by měl tým vést na tréninku. Původně s cestou na šampionát počítal s jiným, ale od Saúdské Arábie dostal na jaře trochu nečekaný vyhazov.
Šance na postup ze skupiny FŠance dle pozice
Jeho předchůdce na tuniské lavičce Sabri Lamouchi se tak zapsal do historie hodně nešťastným způsobem – nikdo nebyl nikdy na mistrovství světa vyhozen po jednom zápase. Historie dokonce pamatuje jen jeden šampionát, kde trenérům padaly hlavy ještě v jeho průběhu, a to 1998 ve Francii. Tam skončil po druhém utkání Henry Kasperczak (rovněž Tunisko), Ča Bum-kun (Jižní Korea) a Carlos Alberto Parreira (Saúdská Arábie). Lze si vzpomenout i na Juliena Lopeteguiho, kterému Španělé ukončili smlouvu dva dny před startem MS 2018 v Rusku.
Povzbuzení z nedávné historie? Pobřeží slonoviny na Africkém poháru národů také sáhlo ke změně trenéra v průběhu skupiny. Nový kouč Emerse Faé (u týmu je dodnes) následně turnaj vyhrál. Rozložení Tunisané se budou upínat k podobné pohádce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Japonsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Nizozemsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4
Tunisko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0