Argentina - Alžírsko 3:0. MESSI SHOW! První hattrick na MS, rekordy, ale... Měl být vyloučen?
Stadion zaplnili fanoušci úřadujících světových šampionů a modrobílá masa se jako obvykle klaněla a volala jméno: „Messi!“ Aby ne! Absolutní král posledního mistrovství světa v Kataru ukázal, že stále patří mezi naprostou elitu, když hattrickem popravil Alžírsko a zařídil pro Argentinu výhru 3:0 na úvod letošního mundialu. Tímto počinem vyrovnal rekordní zápis Miroslava Kloseho a se šestnácti trefami se vyhoupl do čela historické tabulky střelců mistrovství světa. V prvním poločase ovšem unikl vyloučení... Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Množství rekordů, které ve středu ráno překonal nejlepší fotbalista všech dob, snad ani nelze spočítat. Při dvoustém startu za národní tým se jako první fotbalista v historii představil už na šestém mundialu. Tento naprosto unikátní počin však výrazně zastínil svým výkonem a především střeleckým představením.
Vůbec poprvé na mistrovství světa slavil tři branky v jednom zápase, a to mu ještě v samém úvodu radost zkazil praporek asistenta rozhodčího a ofsajd. Zanedlouho však už mohl muž s číslem 10 slavit.
Vzal balon zhruba třicet metrů od branky, navedl si ho do výhodnější pozice a těsně za vápnem se do něj opřel. Alžírský brankář Luca Zidane (syn francouzského mistra světa z roku 1998) si na míč sice sáhl, ale mimo tři tyče ho vytěsnit nedokázal.
V tu chvíli se Messi popáté v kariéře prosadil na světovém šampionátu zpoza vápna, čímž vyrovnal rekord Rivellina.
Po pauze přišla ještě větší jízda. Nejprve po chybě gólmana, který vyrazil střelu Alexise Mac Allistera jen před sebe, pohodlně doklepl do sítě. Slavný otec Zinedine Zidane na tribuně jen kroutil hlavou.
Se třetí trefou už brankář nic dělat nemohl. Messi si znovu na hranici šestnáctky navedl míč na levačku a poslal ho naprosto přesně k tyči. Typické zakončení držitele osmi Zlatých míčů.
Touto brankou se ve fotbalové síni slávy posunul zase o kus dál. Překonal Cristiana Ronalda a nyní je Messi nejstarším autorem hattricku na mistrovství světa. K tomu šlo o šestnáctou trefu, což znamená srovnání skóre s Miroslavem Klosem v absolutním počtu branek na světových šampionátech.
Je to málo? Nově je Messi nejen nejmladším argentinským střelcem na největší fotbalové akci, ale už i tím nejstarším.
Měl být v prvním poločase vyloučen?
Kromě úžasné gólové show se jméno Messi skloňuje také v souvislosti s možnou červenou kartou. Ve 31. minutě totiž při napadání omylem došlápl podrážkou na lýtko Aissy Mandiho a noha argentinského kapitána byla hodně vysoko.
„Bylo to bez šance hrát balon, věděl, že ho nemůže trefit a stejně tam šel. Rozhodčí asi přihlédl k tomu, že jde o Messiho, ale za mě šlo o červenou kartu,“ tvrdil ve studiu televize Nova expert a bývalý český reprezentant Ondřej Mazuch.
„Je těžké nekoukat se na jmenovku na dresu. Je to faul a je to vysoko. Myslím, že to udělat nechtěl, ale podle pravidel…“ přikývl další bývalý reprezentant Libor Kozák.