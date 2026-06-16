ONLINE: Argentina - Alžírsko. První zápas skupiny J, jak obhájci titulu odstartují MS?
Úřadující mistři světa Argentinci začnou cestu za obhajobou zlata na fotbalovém šampionátu ve středu proti Alžírsku. Tým okolo kapitána Lionela Messiho je jedním z favoritů mundialu, úvodní zápas se Saúdskou Arábií na minulém turnaji ale Argentinci nezvládli. Alžírsko se MS zúčastní popáté a poprvé po 12 letech, kdy jedinkrát postoupilo ze skupiny. Úvodní zápas skupiny J začíná v Kansas City ve 3.00 a web iSport duel sleduje v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Šance na postup ze skupiny JŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ArgentinaArgentina
67%
22%
8%
3%
AlžírskoAlžírsko
18%
37%
28%
17%
RakouskoRakousko
10%
25%
34%
31%
JordánskoJordánsko
5%
16%
29%
49%