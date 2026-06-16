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ONLINE: Argentina - Alžírsko. První zápas skupiny J, jak obhájci titulu odstartují MS?

Fotbalisté Argentiny
Fotbalisté ArgentinyZdroj: Butch Dill / AP Photo
Lionel Messi při rozcvičce
Fotbalisté Alžírska před generálkou na MS proti Nizozemsku
Fanoušci Alžírska
Ryiad Mahrez slaví gól v dresu alžírské reprezentace
Diváci sledují létajícího orla - tradici, kterou na Jordan-Hare Stadium v Alabamě dodržují před každým zápasem amerického fotbalu.
Lautaro Martinez
Fanoušci Argentiny
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Úřadující mistři světa Argentinci začnou cestu za obhajobou zlata na fotbalovém šampionátu ve středu proti Alžírsku. Tým okolo kapitána Lionela Messiho je jedním z favoritů mundialu, úvodní zápas se Saúdskou Arábií na minulém turnaji ale Argentinci nezvládli. Alžírsko se MS zúčastní popáté a poprvé po 12 letech, kdy jedinkrát postoupilo ze skupiny. Úvodní zápas skupiny J začíná v Kansas City ve 3.00 a web iSport duel sleduje v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
17. 6. 2026 · 03:00
Argentina
vs
Alžírsko
56%
19%
25%
Skupina JxG 1.81 – 0.84
Predikce aktualizována: 16. 6. 2026 18:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny J

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ArgentinaArgentina
67%
22%
8%
3%
AlžírskoAlžírsko
18%
37%
28%
17%
RakouskoRakousko
10%
25%
34%
31%
JordánskoJordánsko
5%
16%
29%
49%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 16. 6. 2026 18:30
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