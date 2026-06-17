Fotbalová krev na MS: 7 bratrských dvojic a čtyři proti sobě, dvojče Arsenalu vypadlo
Mistrovství světa ve fotbale je svátkem celého světa, ale pro několik rodin bude mít letošní turnaj obzvlášť specifický náboj. Do akce totiž vstupuje hned sedm sourozeneckých dvojic. Čtyři z nich ovšem nebudou hájit barvy stejné země a turnajový pavouk je může svést do pikantního vzájemného souboje. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Guéla Doué & Désiré Doué (Pobřeží slonoviny / Francie)
Guéla Doué (23)
Pobřeží Slonoviny
Klub: Štrasburk
Pozice: obránce
V reprezentaci: 20 zápasů / 3 góly
Hodnota podle Transfermarktu: 20 milionů eur (484 milionů Kč)
Désiré Doué (21)
Francie
Klub: PSG
Pozice: křídlo
V reprezentaci: 7 zápasů / 2 góly
Hodnota podle Transfermarktu: 120 milionů eur (2,9 miliardy Kč)
Oba se narodili ve francouzském Angers. Matka je z Francie, ale otec z Pobřeží Slonoviny. Tím pádem mají dva pasy a mohli se rozhodnout, koho reprezentovat. Zatímco starší Guéla vsadil na africké „Slony“, mladší a extrémně talentovaný Désiré si svými výkony v dresu PSG vysloužil pozvánku do nabitého francouzského áčka. Fotbalem se živí i jejich bratranci Yann Gboho (Toulouse), Marc-Olivier Doué (Castellón) a Eddy Doué (Estrela Amadora).
Iñaki Williams & Nico Williams (Ghana / Španělsko)
Iñaki Williams (31)
Ghana
Klub: Bilbao
Pozice: útočník
V reprezentaci: 26 zápasů / 2 góly
Hodnota podle Transfermarktu: 8 milionů eur (194 milionů Kč)
Nico Williams (23)
Španělsko
Klub: Bilbao
Pozice: křídlo
V reprezentaci: 30 zápasů / 6 gólů
Hodnota podle Transfermarktu: 40 milionů eur (968 milionů Kč)
Jeden z nejslavnějších sourozeneckých příběhů současného fotbalu píší bratři, kteří dlouhodobě září v dresu baskického Athleticu Bilbao. Oba se narodili ve Španělsku, kam jejich rodiče uprchli z Ghany. Starší Iñaki v mládežnických kategoriích oblékal španělský dres a má dokonce i jeden start za reprezentační áčko. Později se však rozhodl hájit barvy vlasti svých rodičů. Mladší Nico je jednou z hvězd španělské reprezentace a před dvěma lety s ní oslavil titul na mistrovství Evropy.
Derrick Luckassen & Brian Brobbey (Ghana / Nizozemsko)
Derrick Luckassen (30)
Ghana
Klub: Pafos
Pozice: obránce
V reprezentaci: 1 zápas / 0 gólů
Hodnota podle Transfermarktu: 1 milion eur (24 milionů Kč)
Brian Brobbey (24)
Nizozemsko
Klub: Sunderland
Pozice: Útočník
V reprezentaci: 12 zápasů / 1 gól
Hodnota podle Transfermarktu: 30 milionů eur (726 milionů Kč)
Oba se narodili v Amsterdamu a v mládeži reprezentovali Nizozemsko. Stejně jsou na tom i jejich další dva bratři Samuel a Kevin, kteří však na pozvánku do národního týmu mezi dospělými stále čekají. Starší Derrick do sestavy Ghany nakoukl také poměrně nedávno a za národní tým startoval jen jednou. Na mundial se pak dostal až jako náhradník za zraněného spoluhráče. Mladší Brian má za sebou průlomovou sezonu v Premier League za Sunderland.
John Souttar & Harry Souttar (Skotsko / Austrálie)
John Souttar (29)
Skotsko
Klub: Rangers
Pozice: obránce
V reprezentaci: 24 zápasů / 2 góly
Hodnota podle Transfermarktu: 2 miliony eur (48 milionů Kč)
Harry Souttar (27)
Austrálie
Klub: Leicester
Pozice: obránce
V reprezentaci: 38 zápasů / 11 gólů
Hodnota podle Transfermarktu: 3,5 milionu eur (85 milionů Kč)
Po matce mají australské občanství, ale oba se narodili a fotbalově vyrůstali ve Skotsku. Starší John se později dostal i do hlavního reprezentačního týmu. Mladší Harry se naopak po pár startech za skotskou mládež rozhodl pro Austrálii a jako mladý nastoupil už na Olympiádě v Tokiu. Téměř dvoumetrový stoper nyní patří mezi opory týmu, dává góly. V prvním zápase světového šampionátu dokonce vedl tým jako kapitán.
Lucas Hernandez & Théo Hernandez (Francie / Francie)
Lucas Hernandez (30)
Francie
Klub: PSG
Pozice: obránce
V reprezentaci: 42 zápasů / 0 gólů
Hodnota podle Transfermarktu: 18 milionu eur (435 milionů Kč)
Théo Hernandez (28)
Francie
Klub: Al-Hilál
Pozice: obránce
V reprezentaci: 44 zápasů / 2 góly
Hodnota podle Transfermarktu: 20 milionu eur (484 milionů Kč)
Dva spolehliví obránci dlouho patřili ke spolehlivým pilířům francouzské obrany a objevili se i ve výběru pro letošní mundial. Na světovém šampionátu už si přitom oba zahráli, starší Lucas má doma dokonce zlatou medaili z Ruska a oba pak naskočili i v Kataru. Společně na trávníku však nestrávili ani sekundu. Lucas se zranil v úvodu prvního utkání turnaje a až místo něj se do hry dostal Théo, který nastupoval jako levý obránce po zbytek šampionátu.
Laros Duarte & Deroy Duarte (Kapverdy / Kapverdy)
Laros Duarte (29)
Kapverdy
Klub: Puskás Akademia
Pozice: záložník
V reprezentaci: 13 zápasů / 1 gól
Hodnota podle Transfermarktu: 1 milion eur (24 milionů Kč)
Deroy Duarte (26)
Kapverdy
Klub: Ludogorets Razgrad
Pozice: záložník
V reprezentaci: 30 zápasů / 0 gólů
Hodnota podle Transfermarktu: 1,8 milionu eur (44 milionů Kč)
Jako většina kapverdského týmu se narodili mimo ostrovy na západě Afriky. V mládí nastupovali za holandské výběry, kde vyrůstali. Před lety oběma přišla pozvánka reprezentovat zemi svých předků. Na soupisce je najdete hned vedle sebe. Deroy má dres s číslem 14 a Laros zvolil 15. Fotbalově jde o podobné typy – bojovné střední záložníky. Oba se podíleli na šokující remíze proti Španělsku: Laros nastoupil v základní sestavě a Deroy ho ve druhém poločase nahradil.
Leandro Bacuna & Juninho Bacuna (Curaçao / Curaçao)
Curaçao
Klub: Iğdır
Pozice: záložník
V reprezentaci: 72 zápasů / 16 gólů
Hodnota podle Transfermarktu: 250 tisíc eur (6 milionů Kč)
Juninho Bacuna (28)
Curaçao
Klub: Volendam
Pozice: záložník
V reprezentaci: 49 zápasů / 15 gólů
Hodnota podle Transfermarktu: 1,7 milionu eur (41 milionů Kč)
Nizozemci s předky z karibského ostrova Curaçao mají podobný příběh jako většina spoluhráčů ve výběru nejmenšího účastníka turnaje. Bratři jsou velké opory sestavy, starší Leandro dokonce odehrál celou kvalifikaci s kapitánskou páskou, mladší Juninho také patří ke zkušenějším hráčům. Každý z nich už by se dal nazvat legendou curaçajské reprezentace: Leandro má nejvíc startů v historii ostrovního výběru, v pořadí střelců je na druhém místě o jediný gól před Juninhem.
Quinten Timber & Jurriën Timber (Nizozemsko / Nizozemsko)
Quinten Timber (24)
Nizozemsko
Klub: Marseille
Pozice: záložník
V reprezentaci: 11 zápasů / 1 gól
Hodnota podle Transfermarktu: 25 milionu eur (604 milionů Kč)
Jurriën Timber (24)
Nizozemsko – vypadl ze sestavy
Klub: Arsenal
Pozice: obránce
V reprezentaci: 23 zápasů / 0 gól
Hodnota podle Transfermarktu: 70 milionu eur (1,7 miliardy Kč)
Nejznámější dvojčata současného světového fotbalu si společný sen nakonec nesplní. Původně v nominaci kouče Koemana figurovali oba, ale obránce Jurriën – čerstvý mistr Anglie s Arsenalem – musel vinou zranění odstoupit. Mohli být prvními dvojčaty na mundialu po dvaceti letech, když za Švýcarsko kopali David a Philipp Degenovi. Rodinu tak bude v oranžovém dresu reprezentovat jen střední záložník Quinten.