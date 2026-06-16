Představení favoritů: Brazílie na MS ve fotbale 2026
Kanárci chtějí ukončit dlouhé čekání na mistrovský titul, které trvá od roku 2002. Vstup do letošního mundiálu se jim však úplně nevydařil, když pouze remizovali s Marokem 1:1. Stále sice patří k hlavním favoritům na celkové prvenství, jejich aura šampionů však v posledních letech už poněkud upadá. S tím má Brazilcům pomoci trenér Carlo Ancelotti, který patří k nejúspěšnějším stratégům fotbalové historie. Program MS ve fotbale naleznete ZDE>>>
Brazilská samba chce dotančit pro titul – pomůže Neymar?
Pod vedením dona Ancelottiho vstupuje Selecao do turnaje s uvážlivější tváří, než jakou nesly ryze improvizující výběry z předchozích šampionátů. Big Carlo ordinuje trpělivou rozehrávku, která otevírá pásmo útočnému triu v klíčových zónách, místo aby vynucoval zbrklé vertikální pasy.
Brazilský útok stále těží z individuálního mistrovství, jeho strukturální zázemí je však daleko účelnější. Hra navíc nestojí jen na Viníciusovi. Střed pole skvěle doplňuje křídelní kombinace s Raphinhou, jedním z nejbravurnějších fotbalistů v Evropě (75 tref, 55 asistencí za Barcu).
Ital navlékl Kanárkům novou turnajovou kazajku s rafinovaně povolenými rukávy: zachovává nezkrotnost v soubojích jeden na jednoho, středovou stabilitu garantují Casemiro s Guimaraesem a vzadu velí stoperští generálové Marquinhos a Gabriel.
Jaké hráče Brazílie sledovat na MS ve fotbale 2026?
Vinícius Jr.: Přepne-li do režimu absolutní nepolapitelnosti, ukončí čekání na zlato trvající od MS 2002.
Neymar: Jeho čas nastává z lavičky: 30 minut jeho jiskry stačí, aby překlopil vyrovnaný zápas.
Ideální jedenáctka Brazílie na MS ve fotbale 2026
4-2-3-1
Alisson
Wesley, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro
Guimaraes, Casemiro
Martinelli, Raphinha, Vinícius Jr.
Cunha
Soupiska Brazílie na MS ve fotbale 2026
|Brankáři
|Alisson, 33 let
|Liverpool
|77/0
|Weverton, 38 let
|Gremio
|10/0
|Ederson, 32 let
|Fenerbahce
|32/0
|Obránci
|Wesley, 22 let
|AS Řím
|6/0
|Gabriel Magalhaes, 28 let
|Arsenal
|17/1
|Marquinhos, 32 let
|Paris SG
|104/7
|Alex Sandro, 35 let
|Flamengo
|43/2
|Danilo Luiz, 34 let
|Flamengo
|68/1
|Bremer, 29 let
|Juventus
|6/1
|Léo Pereira, 30 let
|Flamengo
|2/0
|Douglas Santos, 32 let
|Petrohrad
|5/0
|Roger Ibanez, 27 let
|Al-Ahli
|5/0
|Záložníci
|Casemiro, 34 let
|Manchester United
|84/8
|Bruno Guimaraes, 28 let
|Newcastle
|41/2
|Fabinho, 32 let
|Al-Ittihad
|31/0
|Danilo Santos, 25 let
|Botafogo
|2/1
|Lucas Paquetá, 28 let
|Flamengo
|61/12
|Útočníci
|Vinícius Júnior, 25 let
|Real Madrid
|47/8
|Matheus Cunha, 27 let
|Manchester United
|21/1
|Neymar, 34 let
|Santos
|128/79
|Raphinha, 29 let
|Barcelona
|37/11
|Endrick, 19 let
|Lyon
|15/3
|Luiz Henrique, 25 let
|Petrohrad
|13/2
|Gabriel Martinelli, 24 let
|Arsenal
|22/4
|Igor Thiago, 24 let
|Brentford
|2/1
|Rayan, 19 let
|Bournemouth
|1/0
Skupina Brazílie na MS ve fotbale 2026
- Brazílie – Maroko 1:1
- Brazílie – Haiti, sobota 20. 6., 03:00
- Skotsko – Brazílie, čtvrtek 25. 6., 00:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Skotsko
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2
Brazílie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Maroko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Haiti
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
Šance na postup ze skupiny CŠance dle pozice
Největší úspěchy Brazílie na mistrovství světa ve fotbale
5x zlato MS (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) a 2x stříbro (1950, 1998), 4x zlato Pohár FIFA (1997, 2005, 2009, 2013), 9x zlato Copa América (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019), 2x zlato OH (2016, 2020)