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Představení favoritů: Brazílie na MS ve fotbale 2026

Vinícius Júnior dal parádní gól proti Maroku
Vinícius Júnior dal parádní gól proti MarokuZdroj: ČTK/AP/Adam Hunger
Roztomilá Brazilka.
Rozpaky Brazílie: ztráta proti Maroku, Viníciova „prda“ a Ancelottiho omluva
Vinícius se pokouší dostat přes Hakimiho
Brazilský fptbalista Vinicius Junior
Brazilský fotbalista Neymar
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MS fotbal 2026
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Kanárci chtějí ukončit dlouhé čekání na mistrovský titul, které trvá od roku 2002. Vstup do letošního mundiálu se jim však úplně nevydařil, když pouze remizovali s Marokem 1:1. Stále sice patří k hlavním favoritům na celkové prvenství, jejich aura šampionů však v posledních letech už poněkud upadá. S tím má Brazilcům pomoci trenér Carlo Ancelotti, který patří k nejúspěšnějším stratégům fotbalové historie. Program MS ve fotbale naleznete ZDE>>>

Brazilská samba chce dotančit pro titul – pomůže Neymar?

Pod vedením dona Ancelottiho vstupuje Selecao do turnaje s uvážlivější tváří, než jakou nesly ryze improvizující výběry z předchozích šampionátů. Big Carlo ordinuje trpělivou rozehrávku, která otevírá pásmo útočnému triu v klíčových zónách, místo aby vynucoval zbrklé vertikální pasy.

Brazilský útok stále těží z individuálního mistrovství, jeho strukturální zázemí je však daleko účelnější. Hra navíc nestojí jen na Viníciusovi. Střed pole skvěle doplňuje křídelní kombinace s Raphinhou, jedním z nejbravurnějších fotbalistů v Evropě (75 tref, 55 asistencí za Barcu).

Ital navlékl Kanárkům novou turnajovou kazajku s rafinovaně povolenými rukávy: zachovává nezkrotnost v soubojích jeden na jednoho, středovou stabilitu garantují Casemiro s Guimaraesem a vzadu velí stoperští generálové Marquinhos a Gabriel.

Jaké hráče Brazílie sledovat na MS ve fotbale 2026?

Vinícius Jr.: Přepne-li do režimu absolutní nepolapitelnosti, ukončí čekání na zlato trvající od MS 2002.

Neymar: Jeho čas nastává z lavičky: 30 minut jeho jiskry stačí, aby překlopil vyrovnaný zápas.

Ideální jedenáctka Brazílie na MS ve fotbale 2026

4-2-3-1

Alisson

Wesley, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro

Guimaraes, Casemiro

Martinelli, Raphinha, Vinícius Jr.

Cunha

 

Soupiska Brazílie na MS ve fotbale 2026

Brankáři
Alisson, 33 letLiverpool77/0
Weverton, 38 letGremio10/0
Ederson, 32 letFenerbahce32/0
Obránci
Wesley, 22 letAS Řím6/0
Gabriel Magalhaes, 28 letArsenal17/1
Marquinhos, 32 letParis SG104/7
Alex Sandro, 35 letFlamengo43/2
Danilo Luiz, 34 letFlamengo68/1
Bremer, 29 letJuventus6/1
Léo Pereira, 30 letFlamengo2/0
Douglas Santos, 32 letPetrohrad5/0
Roger Ibanez, 27 letAl-Ahli5/0
Záložníci
Casemiro, 34 letManchester United84/8
Bruno Guimaraes, 28 letNewcastle41/2
Fabinho, 32 letAl-Ittihad31/0
Danilo Santos, 25 letBotafogo2/1
Lucas Paquetá, 28 letFlamengo61/12
Útočníci
Vinícius Júnior, 25 letReal Madrid47/8
Matheus Cunha, 27 letManchester United21/1
Neymar, 34 letSantos128/79
Raphinha, 29 letBarcelona37/11
Endrick, 19 letLyon15/3
Luiz Henrique, 25 letPetrohrad13/2
Gabriel Martinelli, 24 letArsenal22/4
Igor Thiago, 24 letBrentford2/1
Rayan, 19 letBournemouth1/0

Skupina Brazílie na MS ve fotbale 2026

#TýmZVRPSkóreB
1Skotsko11001:03
2Brazílie10101:11
3Maroko10101:11
4Haiti10010:10

    MS 2026 · PREDIKCE

    Šance na postup ze skupiny C

    Šance dle pozice
    1. místo
    2. místo
    3. místo
    4. místo
    BrazílieBrazílie
    48%
    35%
    13%
    4%
    MarokoMaroko
    43%
    38%
    14%
    5%
    SkotskoSkotsko
    6%
    16%
    40%
    39%
    HaitiHaiti
    3%
    11%
    33%
    53%
    1., 2., případně 3. místo = postup do play off
    Predikce aktualizována: 16. 6. 2026 12:30
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    Největší úspěchy Brazílie na mistrovství světa ve fotbale

    5x zlato MS (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) a 2x stříbro (1950, 1998), 4x zlato Pohár FIFA (1997, 2005, 2009, 2013), 9x zlato Copa América (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019), 2x zlato OH (2016, 2020)

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