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Představení favoritů: Argentina na MS ve fotbale 2026

Lionel Messi řídil výhru Argentiny na úvod letošního mistrovství světa
Lionel Messi řídil výhru Argentiny na úvod letošního mistrovství světaZdroj: ČTK / AP / Charlie Riedel
Lautaro Martinez
Fanoušci Argentiny
Lionel Messi vstřelil v prvním utkání letošního MS hattrick proti Alžírsku
Lionel Messi kraloval úvodnímu zápasu Argentiny na MS proti Alžírsku
Argentinský trenér Lionel Scaloni, v pozadí Lionel Messi
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Otakar Plzák, Zbyněk Veselý
MS fotbal 2026
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Argentina vstoupila do šampionátu jednoznačnou výhrou 3:0 nad Alžírskem, k čemuž hattrickem přispěl nestárnoucí Lionel Messi. Jihoameričané tak vykročili rázně za obhajobou titulu a budou jistě patřit mezi největší favority tohoto mundialu. Program MS ve fotbale ZDE>>>

Messiho loučení – obhájí Argentina mistrovství světa?

Ačkoli byl Scaloni v roce 2018 jmenován jen dočasným záskokem, doma vyrostl v modlu. Vytesal téměř neporazitelnou týmovou kulturu, opak dřívější Argentiny, která se pod tíhou gigantických eg a velkých turnajů často rozkládala zevnitř.

Jeho největší mistrovství tkví v tom, že kolem Messiho poskládal živý organismus a plynule do něj zapojuje mladé pušky, které nespaluje žár reflektorů nad reprezentací. Není zajatcem šablon, vyzkoušel různé systémy, nejčastěji však sahá po čtyřčlenné obraně a pevném středu.

Z Mac Allistera, Enza a De Paula vytěžil rychlejší, dynamičtější tep. Albiceleste pod ním mají dvě tváře: s Messim, přes nějž proudí herní inteligence, a bez Lea, plynulejší a přímější. Obě vedly k triumfům. LM10 byl s osmi góly nejlepším střelcem kvalifikace. Ztratil sprint, ale herní radar a bravura kolem vápna hoří plamenem, který nejde sfouknout.

Scaloni má s Albiceleste sedmdesátiprocentní úspěšnost: vyhrál mistrovství světa a dvakrát za sebou Copu América.

Jakého hráče Argentiny sledovat na MS ve fotbale 2026?

Julián Álvarez: Presink, efektivita a obětavost. Odpracuje černou práci, střílí góly a uvolňuje prostor pro LM10.

Ideální jedenáctka Argentiny na MS ve fotbale 2026

4-3-3

Martínez

Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico

Mac Allister, Enzo, De Paul

Messi, Lautaro, Álvarez

Soupiska Argentiny na MS ve fotbale 2026

Brankáři
Juan Musso, 32 letAtlético Madrid3/0
Gerónimo Rulli, 34 letMarseille7/0
Emiliano Martínez, 33 letAston Villa59/0
Obránci
Leonardo Balerdi, 27 letMarseille11/0
Nicolás Tagliafico, 33 letLyon75/1
Gonzalo Montiel, 29 letRiver Plate38/2
Lisandro Martínez, 28 letManchester United26/1
Cristian Romero, 28 letTottenham49/3
Nicolás Otamendi, 38 letBenfica130/8
Facundo Medina, 27 letMarseille7/0
Nahuel Molina, 28 letAtlético Madrid58/1
Záložníci
Leandro Paredes, 31 letBoca Juniors77/5
Rodrigo De Paul, 32 letInter Miami85/2
Valentín Barco, 21 letŠtrasburk2/1
Giovani Lo Celso, 30 letReal Betis65/4
Exequiel Palacios, 27 letLeverkusen38/0
Alexis Mac Allister, 27 letLiverpool44/6
Enzo Fernández, 25 letChelsea40/6
Útočníci
Julián Álvarez, 26 letAtlético Madrid51/14
Lionel Messi, 38 letInter Miami198/116
Nicolás González, 28 letAtlético Madrid50/6
Thiago Almada, 25 letAtlético Madrid14/4
Giuliano Simeone, 23 letAtlético Madrid11/1
Nico Paz, 21 letComo8/1
José Manuel Lópéz, 25 letPalmeiras3/0
Lautaro Martínez, 28 letInter Milán75/36

Skupina Argentiny na MS ve fotbale 2026

#TýmZVRPSkóreB
1Argentina11003:03
2Rakousko11003:13
3Jordánsko10011:30
4Alžírsko10010:30

    MS 2026 · PREDIKCE

    Šance na postup ze skupiny J

    Šance dle pozice
    1. místo
    2. místo
    3. místo
    4. místo
    ArgentinaArgentina
    68%
    21%
    8%
    2%
    AlžírskoAlžírsko
    17%
    37%
    28%
    18%
    RakouskoRakousko
    10%
    25%
    35%
    31%
    JordánskoJordánsko
    5%
    16%
    30%
    49%
    1., 2., případně 3. místo = postup do play off
    Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 12:30
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    Největší úspěchy Brazílie na mistrovství světa ve fotbale

    3x zlato MS (1978, 1986, 2022), 3x stříbro (1930, 1990, 2014) a 5x čtvrtfinále (1966, 1974, 1998, 2006, 2010), zlato Pohár FIFA (1992) a 2x stříbro (1995, 2005), 16x zlato Copa América (poprvé 1921, naposledy 2024), 2x zlato OH (2004, 2008) a 2x stříbro (1928, 1996)

     

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