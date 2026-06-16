Představení favoritů: Argentina na MS ve fotbale 2026
Argentina vstoupila do šampionátu jednoznačnou výhrou 3:0 nad Alžírskem, k čemuž hattrickem přispěl nestárnoucí Lionel Messi. Jihoameričané tak vykročili rázně za obhajobou titulu a budou jistě patřit mezi největší favority tohoto mundialu. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Messiho loučení – obhájí Argentina mistrovství světa?
Ačkoli byl Scaloni v roce 2018 jmenován jen dočasným záskokem, doma vyrostl v modlu. Vytesal téměř neporazitelnou týmovou kulturu, opak dřívější Argentiny, která se pod tíhou gigantických eg a velkých turnajů často rozkládala zevnitř.
Jeho největší mistrovství tkví v tom, že kolem Messiho poskládal živý organismus a plynule do něj zapojuje mladé pušky, které nespaluje žár reflektorů nad reprezentací. Není zajatcem šablon, vyzkoušel různé systémy, nejčastěji však sahá po čtyřčlenné obraně a pevném středu.
Z Mac Allistera, Enza a De Paula vytěžil rychlejší, dynamičtější tep. Albiceleste pod ním mají dvě tváře: s Messim, přes nějž proudí herní inteligence, a bez Lea, plynulejší a přímější. Obě vedly k triumfům. LM10 byl s osmi góly nejlepším střelcem kvalifikace. Ztratil sprint, ale herní radar a bravura kolem vápna hoří plamenem, který nejde sfouknout.
Scaloni má s Albiceleste sedmdesátiprocentní úspěšnost: vyhrál mistrovství světa a dvakrát za sebou Copu América.
Jakého hráče Argentiny sledovat na MS ve fotbale 2026?
Julián Álvarez: Presink, efektivita a obětavost. Odpracuje černou práci, střílí góly a uvolňuje prostor pro LM10.
Ideální jedenáctka Argentiny na MS ve fotbale 2026
4-3-3
Martínez
Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico
Mac Allister, Enzo, De Paul
Messi, Lautaro, Álvarez
Soupiska Argentiny na MS ve fotbale 2026
|Brankáři
|Juan Musso, 32 let
|Atlético Madrid
|3/0
|Gerónimo Rulli, 34 let
|Marseille
|7/0
|Emiliano Martínez, 33 let
|Aston Villa
|59/0
|Obránci
|Leonardo Balerdi, 27 let
|Marseille
|11/0
|Nicolás Tagliafico, 33 let
|Lyon
|75/1
|Gonzalo Montiel, 29 let
|River Plate
|38/2
|Lisandro Martínez, 28 let
|Manchester United
|26/1
|Cristian Romero, 28 let
|Tottenham
|49/3
|Nicolás Otamendi, 38 let
|Benfica
|130/8
|Facundo Medina, 27 let
|Marseille
|7/0
|Nahuel Molina, 28 let
|Atlético Madrid
|58/1
|Záložníci
|Leandro Paredes, 31 let
|Boca Juniors
|77/5
|Rodrigo De Paul, 32 let
|Inter Miami
|85/2
|Valentín Barco, 21 let
|Štrasburk
|2/1
|Giovani Lo Celso, 30 let
|Real Betis
|65/4
|Exequiel Palacios, 27 let
|Leverkusen
|38/0
|Alexis Mac Allister, 27 let
|Liverpool
|44/6
|Enzo Fernández, 25 let
|Chelsea
|40/6
|Útočníci
|Julián Álvarez, 26 let
|Atlético Madrid
|51/14
|Lionel Messi, 38 let
|Inter Miami
|198/116
|Nicolás González, 28 let
|Atlético Madrid
|50/6
|Thiago Almada, 25 let
|Atlético Madrid
|14/4
|Giuliano Simeone, 23 let
|Atlético Madrid
|11/1
|Nico Paz, 21 let
|Como
|8/1
|José Manuel Lópéz, 25 let
|Palmeiras
|3/0
|Lautaro Martínez, 28 let
|Inter Milán
|75/36
Skupina Argentiny na MS ve fotbale 2026
- Argentina – Alžírsko 3:0
- Argentina – Rakousko, pondělí 22. června, 19:00
- Jordánsko – Argentina, neděle 28. června, 04:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Rakousko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Jordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Alžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
Šance na postup ze skupiny JŠance dle pozice
Největší úspěchy Brazílie na mistrovství světa ve fotbale
3x zlato MS (1978, 1986, 2022), 3x stříbro (1930, 1990, 2014) a 5x čtvrtfinále (1966, 1974, 1998, 2006, 2010), zlato Pohár FIFA (1992) a 2x stříbro (1995, 2005), 16x zlato Copa América (poprvé 1921, naposledy 2024), 2x zlato OH (2004, 2008) a 2x stříbro (1928, 1996)