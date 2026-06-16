Dusno kolem soupeře Česka. Hráči bojkotují novináře, na tréninku se vysmívali hvězdě
Soupeř české reprezentace řeší nepříjemné problémy. Jihokorejští fotbalisté se vyhýbají na mistrovství světa domácím médiím. Podle oficiálního prohlášení asociace jim nebudou prozatím poskytovat žádné rozhovory. Má jít o reakci na uniklé záběry, na nichž novináři narážejí na fakt, že kapitán Son Heung-min neabsolvoval povinnou vojenskou službu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Jihokorejci mají základnu během mundialu v mexickém městě Guadalajara. Během tréninku, konkrétně v neděli 7. června, se měl odehrát důvod současného boje s médií. Kamera zachytila konverzaci mezi dvěma novináři, zatímco sledovali reprezentanty v akci.
V jejich rozpravě údajně zazněl výrok ve smyslu: „Podívejte se, běhá jako velitel vojenské jednotky, a přitom v armádě nikdy nesloužil.“ Padly i vulgární výrazy směrem k těm, kteří vynechali vojnu. Na videu je jasně slyšitelný smích.
V Jižní Koreji je povinná vojenská služba, která standardně trvá 21 měsíců. Son byl toho ze zákona osvobozený díky tomu, že jako kapitán dovedl zemi ke zlaté medaili v Asijském poháru v roce 2018. Absolvoval akorát třítýdenní výcvik u námořní pěchoty.
Že vztah mezi národním týmem a novináři na aktuálním šampionátu v Americe není ideální, naznačila už situace po úvodní výhře v základní skupině nad Českem (2:1). Son, který byl sice jako kapitán na tiskové konferenci před zápasem i za účasti redaktorů Sportu, následně odmítl udělat další rozhovor. Podle dostupných informací byly zrušeny také další mediální aktivity reprezentace.
Korejská fotbalová asociace se k nevhodnému chování novinářů vyjádřila v oficiálním prohlášení, které bylo zveřejněno v pondělí. „S vědomím odpovědnosti reprezentovat Jižní Koreu na mistrovství světa se hráči ze všech sil snaží naplnit podporu a očekávání veřejnosti. Nedávné zveřejnění nevhodných rozhovorů některých mediálních pracovníků však v týmu vyvolalo velký šok a zklamání,“ informovala asociace.
Hráči se postavili za kapitána a největší hvězdu týmu, tým je prý jednotný a semknutý. „Korejská fotbalová asociace respektuje práci novinářů a roli médií, ale bude i nadále upřednostňovat ochranu týmu a usilovat o vytváření zdravého mediálního prostředí,“ stojí v dokumentu. Byť Son měl už údajně přijmout omluvu od zástupců médií, k narovnání vztahů zřejmě ještě nedošlo.
Jižní Korea začala turnaj výhrou po obratu zápasu s Českem. David Kobylík, expert České televize a deníku Sport, označil asijskou reprezentaci za černého koně šampionátu. „Má hodně dobré mužstvo a dostane se podle mě hodně daleko. Třeba do čtvrtfinále, a proč ne až do semifinále,“ zamyslel se mistr Evropy hráčů do 21 z roku 2001.
Jenže takřka na startu mundialu se postavila před Sona a spol. nepříjemná překážka. Jihokorejci hrají druhý zápas ve skupině v pátek brzy ráno proti domácímu Mexiku. Třetí zápas je čeká příští čtvrtek s Jihoafrickou republikou. Ovlivní je události mimo hřiště?
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0