Problém u soupeře Česka. Hráči bojkotují novináře, na tréninku se vysmívali Sonovi
Soupeř české reprezentace řeší nepříjemné problémy. Jihokorejští fotbalisté se vyhýbají na mistrovství světa médiím z vlastní země. Podle oficiálního prohlášení asociace jim nebudou prozatím poskytovat žádné rozhovory. Má jít o reakci na uniklé záběry, na nichž novináři narážejí na fakt, že kapitán Son Heung-min neabsolvoval povinnou vojenskou službu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Jihokorejci mají základnu během mundialu v mexickém městě Guadalajara. Během tréninku, konkrétně v neděli 7. června, se měl odehrát důvod současného boje s médií. Kamera zachytila konverzaci mezi dvěma novináři, zatímco sledovali reprezentanty v akci.
V jejich rozpravě údajně zazněl výrok ve smyslu: „Podívejte se, běhá jako velitel vojenské jednotky, a přitom v armádě nikdy nesloužil.“ Padly i vulgární výrazy směrem k těm, kteří vynechali vojnu. Na videu je jasně slyšitelný smích.
V Jižní Koreji je povinná vojenská služba, která standardně trvá 21 měsíců. Son byl toho ze zákona osvobozený díky tomu, že jako kapitán dovedl zemi ke zlaté medaili v Asijském poháru v roce 2018. Absolvoval akorát třítýdenní výcvik u námořní pěchoty.
Že vztah mezi národním týmem a korejskými novináři na aktuálním šampionátu v Americe není ideální, naznačila už situace po úvodní výhře v základní skupině nad Českem (2:1). Son, který byl sice jako kapitán na tiskové konferenci před zápasem i za účasti redaktorů Sportu, následně odmítl udělat další rozhovor. Podle dostupných informací byly zrušeny také další mediální aktivity reprezentace.
Korejská fotbalová asociace se k nevhodnému chování novinářů vyjádřila v oficiálním prohlášení, které bylo zveřejněno v pondělí. „S vědomím odpovědnosti reprezentovat Jižní Koreu na mistrovství světa se hráči ze všech sil snaží naplnit podporu a očekávání veřejnosti. Nedávné zveřejnění nevhodných rozhovorů některých mediálních pracovníků však v týmu vyvolalo velký šok a zklamání,“ informovala asociace.
Hráči se postavili za kapitána a největší hvězdu týmu, tým je prý jednotný a semknutý. „Korejská fotbalová asociace respektuje práci novinářů a roli médií, ale bude i nadále upřednostňovat ochranu týmu a usilovat o vytváření zdravého mediálního prostředí,“ stojí v dokumentu. Byť Son měl už údajně přijmout omluvu od zástupců médií, k narovnání vztahů zřejmě ještě nedošlo.
Jižní Korea začala turnaj výhrou po obratu zápasu s Českem. David Kobylík, expert České televize a deníku Sport, označil asijskou reprezentaci za černého koně šampionátu. „Má hodně dobré mužstvo a dostane se podle mě hodně daleko. Třeba do čtvrtfinále, a proč ne až do semifinále,“ zamyslel se mistr Evropy hráčů do 21 z roku 2001.
Jenže takřka na startu mundialu se postavila před Sona a spol. nepříjemná překážka. Jihokorejci hrají druhý zápas ve skupině v pátek brzy ráno proti domácímu Mexiku. Třetí zápas je čeká příští čtvrtek s Jihoafrickou republikou. Ovlivní je události mimo hřiště?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0