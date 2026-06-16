Jak ovlivňují týmy pauzy na pití: padá tempo, čas na taktické pokyny. Gólově těží Australané
Je to realita, na kterou se budeme ještě měsíc koukat - fotbal de facto rozdělený na čtyři čtvrtiny kvůli povinným hydratačním pauzám. Tříminutové přerušení hry na mistrovství světa udeří do rozehraného utkání vždy zhruba ve 22. a 68. minutě a jak už dosavadní zápasy ukázaly, zvládne s vývojem solidně zahýbat. „Říkám tomu pauzy k přerušení tempa,“ říká reprezentační trenérka Emma Hayesová, která vede ženský tým USA. A jak ukazují čísla, přestávky opravdu přichází po úseku, kdy padá nejvíce gólů. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Virgil van Dijk se postavil před kamery a čelil otázce na nový výmysl FIFA, který nutí rozhodčí přerušit každý poločas hru na tři minuty, aby se hráči napili. Ani kdyby oba týmy chtěly pokračovat dříve, musí vyčkat, v televizích totiž běží reklamy. „Sledoval jsem skoro každý zápas a musím říct, že vždy, když naskočí reklamy, je to trochu... Moc se mi to nelíbí,“ přiznal Nizozemec.
Přerušení není tématem jen pro fanoušky, ale i pro samotné aktéry zápasu. Hydratační pauza přináší 180 sekund unikátního prostoru, kdy mohou trenéři předat svým svěřencům důležité taktické pokyny. Ti, kteří jsou pod tlakem, si odpočinou a naberou síly. Ti, kteří jsou v laufu, ho ztratí. Jde o bezprecedentní zásah do hry.
„Jeden tým ztratí tempo, proto tomu říkám pauzy k přerušení tempa. Někdy ty pauzy nemusí být ani o koučování, ale jen o uklidnění hráčů. Je to škoda. Chápu, že v některých částech země je opravdu vedro, ale obávám se, že to tu už bude napořád,“ komentovala ve vysílání ITV trenérka americké reprezentace žen Emma Hayesová.
Z úst jiných trenérů padala i pochvalná slova (Španěl De la Fuente, Carlo Ancelotti), ale i další stížnosti na přerušení tempa (Didier Deschamps, Maricio Pochettino). „Když jsou podmínky dobré, není to potřeba. Nelíbí se mi to,“ řekl Argentinec, který na mundialu vede domácí USA.
Jak zatím pauzy na pití ovlivnily dění na turnaji? Pokud se podíváme jen cestou dojmů ze zápasu, některým celkům rozhodně přišly nevhod. Česko hrálo proti Jižní Koreji před první hydratační přestávkou dost možná nejlepší part v zápase, násobně zlepšilo své držení míče, vytvořilo si dva rohy, šanci Součka. Po přerušení ale dominovali Korejci.
Ostrouhalo i Curacao, které šlo do první pauzy plné elánu a se skóre 1:1, následně se ale outsider proti Němcům naprosto rozpadl. Hráči Pobřeží slonoviny zase tlačili v první půli Ekvádorce, ale po písknutí rozhodčího tempo ztratili.
Trenéři se na pauzy připravovali
„Je to více koučovací pauza než hydratační pauza. Pro mě osobně je to velmi důležité,“ potvrdil Rudi Garcia, trenér Belgie. Jeho tým rovněž po prvním osvěžení chytil proti dobře hrajícímu Egyptu druhý dech, v druhém poločase pak vyrovnal těsně před další hydratační pauzou.
A cesta čísel? Při bližším pohledu zjistíme, že nejvíc branek opravdu padá v sekvenci před přerušením, což sedí narativu „spadnutého řetězu“. Ten největší tlak evidentně graduje před písknutím - v období mezi 15. a 21. minutou padá 0,71 gólu na minutu, mezi 60. a 67. minutou dokonce 0,75.
Pětiminutovka po druhé pauze je mnohem chudší, padlo v ní 0,33 gólu na minutu, ale chvíle po první přestávce si nadále drží solidní průměr 0,5 branek na minutu. Jde samozřejmě o malý vzorek, jehož změny bude s rostoucím počtem zápasů zajímavé sledovat.
Kdo nového modelu zatím využil nejvíce, jsou Australané. Oba góly, kterými šokovali Turecko, padly do pěti minut po taktické poradě maskované pauzou na pití. Možná není náhodou, že kouč Tony Popovic o tomto tématu mluvil už měsíce před startem šampionátu. „Nechci si na to stěžovat. Spíš se sám sebe ptám, jak tomu uzpůsobit strategii a taktiku, abychom z momentů před a po pauze vytěžili výhodu oproti soupeři,“ řekl australským médiím.
Skoti se trápili proti Haiti a většinu první pauzy na pití využili k důsledné poradě v kolečku. O dvě a půl minuty později vstřelil John McGinn jediný gól utkání. A opět, kouč Steve Clarke už před turnajem mluvil o tom, jak tříminutové přerušení aplikoval i do modelových čtyřicetiminutových utkání v tréninku.
Štěstí zkrátka přeje připraveným. A bude zajímavé sledovat, jak si s novým aspektem rozdělení hry na „čtvrtiny“ poradí další týmy a kouči. Ať se to divákům či samotným aktérům zápasů nelíbí, může jít o zbraň, která rozhodne důležité zápasy.
Góly do 5 minut po hydratačních pauzách:
Zápas
Kdy?
Gól na
Austrálie–Turecko
27. minuta
1:0
Austrálie–Turecko
75. minuta
2:0
Skotsko–Haiti
28. minuta
1:0
Paraguay–USA
73. minuta
1:3
Švédsko–Tunisko
30. minuta
1:0
Kdy padají góly na MS?
Sekvence
Góly
Góly/minutu
1.–7. minuta
4
0,57
8.–14. minuta
1
0,14
15.–21. minuta
5
0,71
25.–30. minuta
3
0,50
31.–38. minuta
4
0,50
39.–45+ minuta
3
0,27
46.–52. minuta
3
0,43
53.–59. minuta
4
0,57
60.–67. minuta
6
0,75
71.–76. minuta
2
0,33
77.–83. minuta
4
0,57
84.–90+ minuta
7
0,50