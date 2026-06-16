Nenechte si ujít! Liga naruby a sledování zápasu proti Jižní Africe i s fanzónou
Ve čtvrtek 18. června 2026 ožije Centrální park Chodov fotbalem. Fanoušci se zde sejdou u příležitosti utkání Česka s Jihoafrickou republikou, které budou moci sledovat společně v rámci akce Živě s Ligou naruby. Vedle živé debaty se známými fotbalovými osobnostmi se mohou těšit také na doprovodný program a aktivity pro všechny milovníky fotbalu.
Součástí fanzóny bude interaktivní adidas zóna, ve které si fanoušci budou moci vyzkoušet své fotbalové dovednosti a poměřit síly s ostatními. Hlavní atrakcí bude ROBO Goal – speciální branka, která prověří přesnost střelby dětí i dospělých návštěvníků. Úkolem soutěžících bude trefit vyznačený cíl a ukázat, jak dobře si dokážou poradit s míčem. Pro dětské účastníky bude připravena upravená varianta výzvy a také možnost získat malý míč adidas Trionda.
Další fotbalový souboj nabídnou dvě stanoviště Soccer Game. Při této netradiční hře sedí soupeři naproti sobě a snaží se nohama prostrčit míč pod stolem do soupeřovy branky. Zapojit se tak mohou kamarádi, sourozenci i celé rodiny.
Na nejmenší fanoušky bude čekat také malování na obličej, díky kterému se mohou před utkáním proměnit v opravdové podporovatele českého týmu. adidas zóna tak nabídne místo, kde si návštěvníci nejen zasoutěží, ale především si společně užijí fotbalovou atmosféru.
Doprovodný program odstartuje už v 15:00, společné sledování zápasu Česko–JAR začne v 19:00. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás!
Fotbalový zážitek pod taktovkou Ligy naruby
O doprovodný program se postará populární fotbalový podcast Liga naruby. Pokud jejich show znáte z internetu nebo předchozích živých „Lig na pivu“, víte přesně, na co se těšit. Moderátoři přinesou pořádnou dávku emocí, humoru i profesionálního vhledu.
Program
15.00 Start akce
15.15 Koncert Medovej Jack
16.45 Liga naruby před zápasem
17.50 Zápas Česko - Jihoafrická republika
19.45 Liga naruby po zápase
20.45 Konec akce
Skvělé pivo a fanouškovská kulisa
K pořádnému fotbalu patří i pořádné občerstvení. Na místě se o vás postarají – těšit se můžete na skvělé točené pivo a samozřejmě něco na zub, aby vám během fandění nedošla energie. Společné sledování navíc nabídne elektrizující atmosféru, která hravě strčí do kapsy sezení doma u televize.
Jak se na místo dostanete
Zastávka metra C Opatov