ONLINE: Rakousko - Jordánsko 0:0. První vzájemný zápas, jak si povede Alabův tým?
Premiéru na fotbalovém mistrovství světa si v zápase proti Rakousku odbyde reprezentace Jordánska. Zároveň jde o historicky první střet zmíněných dvou reprezentací. Rakousko se na šampionátu představí po 28 letech, Jordánsko je jednou ze čtyř debutantských zemí na MS. Před třemi lety na asijském šampionátu došlo do finále stejně jako loni na Arabském poháru. Duel skupiny J se startem v 6.00 sleduje web iSport v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Šance na postup ze skupiny JŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ArgentinaArgentina
67%
22%
8%
3%
AlžírskoAlžírsko
19%
37%
27%
17%
RakouskoRakousko
10%
25%
35%
31%
JordánskoJordánsko
5%
16%
30%
49%