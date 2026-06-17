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ONLINE: Rakousko - Jordánsko 1:0. Parádní rána zpoza vápna! Schmid otevírá skóre

Romano Schmid poslal Rakousko ve 20. minutě do vedení
Romano Schmid poslal Rakousko ve 20. minutě do vedeníZdroj: ČTK / AP / Jeff Chiu
Romano Schmid se prosadil fantastickou střelou zpoza vápna
Parádní rána Romana Schmida otevřela skóre zápasu mezi Rakouskem a Jordánskem
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Premiéru na fotbalovém mistrovství světa si v zápase proti Rakousku odbyde reprezentace Jordánska. Zároveň jde o historicky první střet zmíněných dvou reprezentací. Rakousko se na šampionátu představí po 28 letech, Jordánsko je jednou ze čtyř debutantských zemí na MS. Před třemi lety na asijském šampionátu došlo do finále stejně jako loni na Arabském poháru. Duel skupiny J se startem v 6.00 sleduje web iSport v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
17. 6. 2026 · 06:00
Rakousko
1:0
Jordánsko
Skupina JxG 1.49 – 1.16
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 06:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny J

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ArgentinaArgentina
67%
22%
8%
3%
AlžírskoAlžírsko
18%
37%
28%
17%
RakouskoRakousko
9%
25%
35%
31%
JordánskoJordánsko
5%
16%
30%
49%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 06:30
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