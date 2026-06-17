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ONLINE: Rakousko - Jordánsko. První vzájemný zápas obou reprezentací, jak si povede Alabův tým?

Kapitán rakouských fotbalistů David Alaba
Kapitán rakouských fotbalistů David AlabaZdroj: Julia Schadauer / Profimedia
David Alaba v generálce na fotbalové MS
Paul Wanner
Záložník Rakouska Konrad Laimer
4
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Premiéru na fotbalovém mistrovství světa si v zápase proti Rakousku odbyde reprezentace Jordánska. Zároveň jde o historicky první střet zmíněných dvou reprezentací. Rakousko se na šampionátu představí po 28 letech, Jordánsko je jednou ze čtyř debutantských zemí na MS. Před třemi lety na asijském šampionátu došlo do finále stejně jako loni na Arabském poháru. Duel skupiny J se startem v 6.00 sleduje web iSport v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
17. 6. 2026 · 06:00
Rakousko
vs
Jordánsko
43%
24%
33%
Skupina JxG 1.49 – 1.16
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 00:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny J

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ArgentinaArgentina
68%
21%
8%
3%
AlžírskoAlžírsko
18%
37%
28%
18%
RakouskoRakousko
9%
25%
35%
31%
JordánskoJordánsko
5%
17%
29%
49%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 00:30
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