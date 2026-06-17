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Rakousko - Jordánsko 3:1. Utrápená výhra favorita, rozhodl vlastní gól po rohovém kopu

Parádní rána Romana Schmida otevřela skóre zápasu mezi Rakouskem a Jordánskem
Parádní rána Romana Schmida otevřela skóre zápasu mezi Rakouskem a JordánskemZdroj: ČTK / AP / Jeff Chiu
Romano Schmid poslal Rakousko ve 20. minutě do vedení
Romano Schmid se prosadil fantastickou střelou zpoza vápna
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Rakouska oslavili návrat na světový šampionát po 28 letech výhrou nad Jordánskem 3:1. Zápas skupiny J v San Franciscu rozhodl vlastní gól obránce Jazana Araba v 76. minutě. V první půli poslal Rakušany do vedení Romano Schmid, krátce po přestávce srovnal na 1:1 Alí Ulván, výhru Evropanů pak pojistil v nastavení z pokutového kopu Marko Arnautovic. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Jordánci, kteří jsou vedle Uzbekistánu, Curacaa a Kapverd jedním ze čtyř nováčků na závěrečném turnaji, si tak na první body musejí počkat minimálně do úterního duelu s Alžírskem ve druhém kole skupinové fáze.

V ní změří Rakušané v pondělí od 19:00 SELČ síly s úřadujícími mistry světa z Argentiny, kteří dnes po hattricku Lionela Messiho porazili Alžírsko 3:0.

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