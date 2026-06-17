Rakousko - Jordánsko 3:1. Utrápená výhra favorita, rozhodl vlastní gól po rohovém kopu
Fotbalisté Rakouska oslavili návrat na světový šampionát po 28 letech výhrou nad Jordánskem 3:1. Zápas skupiny J v San Franciscu rozhodl vlastní gól obránce Jazana Araba v 76. minutě. V první půli poslal Rakušany do vedení Romano Schmid, krátce po přestávce srovnal na 1:1 Alí Ulván, výhru Evropanů pak pojistil v nastavení z pokutového kopu Marko Arnautovic. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Jordánci, kteří jsou vedle Uzbekistánu, Curacaa a Kapverd jedním ze čtyř nováčků na závěrečném turnaji, si tak na první body musejí počkat minimálně do úterního duelu s Alžírskem ve druhém kole skupinové fáze.
V ní změří Rakušané v pondělí od 19:00 SELČ síly s úřadujícími mistry světa z Argentiny, kteří dnes po hattricku Lionela Messiho porazili Alžírsko 3:0.