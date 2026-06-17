Analýza JAR: Genialita i šílenství! Slabiny? Nedůsledná defenziva a kráter, co je třeba využít
Po asijském soupeři čeká výběr Miroslava Koubka africký test. A jak ve své analýze popisuje expert Sportu a trenér Petr Ruman: „Takové soupeře musíme porážet.“ Výběr Huga Broose se podle něj sice snaží hrát sympaticky „neafricky“, ale na účastníka mistrovství světa má až příliš vysoký počet slabin. „Nemají soubojové hráče,“ poukazuje Ruman. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Herní styl
„Jihoafrický fotbal se vždy vyznačoval především individuální kvalitou, kreativitou a prací s míčem. Hráči i diváci se chtějí bavit. Do jisté míry se dá říct, že JAR hraje neafrickým stylem. Ano, jsou atletičtí a rychlí, ale zároveň si chtějí rozehrávat zezadu, přihrávat si, rychle kombinovat. K tomu pomáhá velká míra souhry, tým je takřka výhradně složen z hráčů z tamní ligy, mnoho z nich je z afrických kolosů Mamelodi Sundowns a Orlando Pirates. Soubojová a defenzivní stránka však u Bafana Bafana chybí. Upřímně, střídají momenty geniality se šílenstvím.“
Hra proti míči
„Zajímavé je, že po Koreji je JAR dalším týmem, který hrál před turnajem na dva stopery, ale proti Mexiku přešel na tři. Ne, že by to příliš fungovalo... Chápu, že to chtěli zahustit, v přípravných zápasech se totiž vzadu chovali jak žáčci. Pocitově je jeden ze stoperů vždy mimo a kazí ofsajdovou linii.
Ofsajdová linie Jihoafričanů nefunguje. Minimálně jeden obránce většinou linii nedrží a nevystavuje útočníka mimo hru. • iSport
Přechodem na tři si ale ubrali jednoho hráče vepředu, kterého využívali na brejky. Žádný extrémní presink tým neaplikuje, hraje z bloku, a když už, vznikají po celém hřišti obří mezery. Klíčovou roli bez balonu hraje dvojice středních záložníků, celkově ale tým trpí při rychlých přechodech. Snaží se mít kvalitní strukturu, ale hráči nejsou kvalitní v individuálních defenzivních soubojích, protože sami nejsou příliš soubojoví.“
Hra s míčem
„Nejčastěji zakládají v jednoduchém 4-2-3-1. Je fascinující, že jsem neviděl moc dlouhých nákopů od brankáře, Jihoafričané se snaží nalákat soupeře a rozehrát po zemi krátkými přihrávkami. Jakmile hráči překonají první presinkovou linii, hra se výrazně zrychluje. Nejvýraznější zbraň vidím v parádních diagonálních přihrávkách na nabíhajícího útočníka či křídelníka od střeďáka Mokoeny. Stačí opravdu malý prostor a ihned možnost pro přihrávku využije. Když se hráči dostanou k vápnu, jejich pohyb uvnitř je příliš statický.“