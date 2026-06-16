Na Mbappého se nepískla penalta, podle sudího inicioval kontakt. Bizarní, reaguje ikona
Je neuvěřitelný. Absolutní superstar. Kylian Mbappé odstartoval mistrovství světa ve fotbale famózním výkonem. Při výhře Francie 3:1 nad Senegalem dal dvě branky a stal se historicky nejlepším střelcem národního mužstva. Paradoxně ho nastartoval neodpískaný faul ve vápně po zákroku Sadia Maného. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Největší kontroverzí zápasu opravdu byla situace z 58. minuty, a to za bezbrankového stavu. Mbappé, který se rozjel ve druhé půli a zcela ji ovládl, se dostal na pravé straně přes El Hadjiho Malicka Dioufa, pronikl do pokutového území a v tom se k němu skluzem přiblížil Mané.
Kapitán francouzské reprezentace si ještě stačil špičkou posunout balon, což se ukázalo jako zásadní. Následně spadnul k zemi a okamžitě gestikuloval k hlavnímu rozhodčímu. Pochopitelně žádal odpískání penalty.
Australský rozhodčí Alírezá Faghání byl všemu hodně blízko, ale nejprve verdikt nevynesl. Počkal si na zásah od videa, přezkum trval téměř tři minuty. Postavil se k obrazovce mezi lavičkami, oběma rukama si chytnul monitor a pořád dokola sledoval souboj mezi oběma hvězdnými hráči. Televizní záběry naznačovaly, že skutečně došlo ke kontaktu Maného pravé nohy s Mbappého levačkou.
Když se sudí vrátil na hřiště, do mikrofonu na zaplněném stadionu v New Jersey prohlásil zcela zřetelně: „Útočník inicioval kontakt. Finální rozhodnutí je odkop od branky.“ Mbappého reakce byla všeříkající, útočník Realu Madrid mávnul směrem k Faghánímu rukou. Myslel si o tom své.
A rozhodně nebyl jediný, rychle se začaly kupit reakce. „Nechápu to. Je vidět, jak Mané jde do skluzu a jeho levá noha zasáhne Mbappého. Jak může iniciovat kontakt, když je před ním? Je to opravdu bizarní,“ poznamenal bývalý anglický útočník Alan Shearer ve vysílání stanice BBC One.
V online přenosu britského serveru se objevil i odborný názor. „Abych byl upřímný, tohle rozhodnutí nemohu podpořit,“ přidal se Darren Cann, který dělal asistenta rozhodčího ve finále světového šampionátu v roce 2010. „Za mě je to jasná penalta. Můj telefon se vybil, kolik jsem dostal zpráv od nejlepších světových rozhodčích. Taky nechápou, proč nebyla nařízena penalta. Je to jasné a jsem nesmírně překvapený,“ pokračoval.
Je velmi pravděpodobné, že se o zákroku ve vápně bude ještě v následujících dnech mluvit. Jenže Francii nemusí rozhodčího kontroverzní verdikt vůbec trápit. Ve druhé půli jasně dominovala. „To už byla hra týmu, který bude aspirovat na vítězství turnaje,“ řekl bývalý slovenský reprezentant Róbert Vittek ve studiu televizní stanice Nova Action.
Hlavně Mbappé se postupně dostal do tempa. Byl aktivní, živý a nebezpečný. Nakonec dal v zápase proti Senegalu dva góly a překonal rekord Oliviera Girouda v počtu branek v národním týmu. Současná hvězda už jich má 58! A to je mu 27 let. „Gratuluju Kyliane,“ řekl Giroud pro BBC One. „Jsem za něj šťastný,“ doplnil.
Zejména jeho druhá trefa v utkání byla mimořádně vydařená. Osamocený ve středu hřiště si převzal balon, byl ještě daleko za hranou pokutového území, ale pravačkou se trefil přesně do rohu branky. Édouard Mendy neměl šanci. „Je absolutní superstar! Je neuvěřitelný,“ zdůraznil další z bývalých anglických kanonýrů Wayne Rooney.
Giroudův rekord není jediným, který může ještě na aktuálním šampionátu padnout. Nejlepší hráč úterního zápasu se výrazně přiblížil legendárnímu Miroslavu Klosemu, který je nejlepším střelcem mistrovství světa všech dob. Za Německo dal šestnáct gólů, Mbappé už čtrnáct.
Bylo to nakonec jeho další skvělé představení. Bude s Francií ve finále mundialu už potřetí v řadě?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Irák
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Senegal
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0