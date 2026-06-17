Veslující fanoušci, kolosální chyba a bestiální Haaland. Proč má jiné jméno na dresu?
Černý kůň turnaje dorazil a ve velkém stylu. Fotbalisté Iráku se prezentovali sympaticky, dlouho drželi krok, ale nakonec padli. Důvod? Obrovský kiks brankáře, který daroval Norům vítězný gól, a především bestiální Erling Haaland. Hvězdný útočník při debutu na mistrovství světa skóroval dvakrát a řídil norskou výhru 4:1. „Všichni v Norsku budou šťastní. Nevím, kolik je tam hodin, ale doufám, že lidé aspoň trochu slaví,“ usmíval se muž zápasu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Arénou v Bostonu se ozývalo mohutné volání v přesných intervalech. Vikingská novinka v repertoáru norských fanatiků zaujala celý fotbalový svět. Fanoušci při tomto pokřiku rukama napodobují pohyb veslování a každé tempo doprovází mohutným zvoláním „RO!“
Stejné scény „vikingského veslování“ byly k vidění všude po městě už dávno před výkopem – před stadionem, na náměstích i na eskalátorech v metru.
Stejně precizní jako vteřinové intervaly fanoušků mezi jednotlivými tempy byl pak jako obvykle vikingský král Haaland. Postavil se na hrot útoku, do hry se příliš nezapojoval, ale když se míč dostal do šestnáctky, boural všechno a nekompromisně skóroval.
Ve 29. minutě stál na konci pohledné kombinace celého týmu. I když „stál“ není úplně přesně zvolené sloveso. Přízemní centr z levé strany letěl moc prudce, takže téměř dvoumetrový rozjetý vlak musel v rychlosti do skluzu, aby balon dopravil do sítě. „Znovu předvedl, co dokáže nejlíp – dávat góly, co vypadají jednoduše. První zásah byl klasický příklad. Vypadá to snadno, ale často to tak vůbec není. Predátorské. Klasický Haaland,“ chválil skvělý pohyb střelce novinář serveru The Athletic Jordan Campbell.
Soupeř zanedlouho dokázal srovnat vynikající hlavičkou Aymena Husajna, ale radost trvala jen pár minut. Kdo vrátil Norům vedení, asi není třeba zmiňovat, a znovu to vypadalo hodně jednoduše. Tentokrát Haalandovi výrazně pomohl i soupeř.
Na brankáře Jalala Hasana mířila jednoduchá přihrávka od spoluhráče, jenže zkušený gólman jako by se zalekl pohledu na řítícího se blonďatého obra. Otálel moc dlouho a dostal se ve vlastním malém vápně s Haalandem do souboje, ze kterého se míč od forvarda odrazil šťastně za čáru.
Druhý gól v prvním poločase pro superstar z Manchesteru City, která zařídila první výhru své země na mundialu od roku 1998. V té době sám střelec ještě ani nebyl na světě, stejně jako řada dalších parťáků současné zlaté generace Norska.
Určitě ho nebude příliš trápit, že měl v prvním dějství jen dvě úspěšné přihrávky, když měl na kontě i stejný počet branek. „První gól byl pěkný, druhý byl ještě hezčí. Je to skvělé a jsem na všechny pyšný, že jsme vykročili takhle dobře,“ okomentoval stroze obě branky Haaland.
Kdo je Braut Haaland?
Střelecká čísla nejlepšího kanonýra v historii reprezentace jsou zcela absurdní. Prosadil se v každém z posledních jedenácti soutěžních zápasů za národní tým. V 51 utkáních v červenomodrém dresu zaznamenal už 57 branek.
Dvě trefy jen tak někoho překvapit nemohly, ovšem řada diváků mohla být zmatená při pohledu na jmenovku na dresu trojnásobného nejlepšího střelce Premier League. Před klasickým Haaland se totiž objevilo ještě jméno Braut.
Největší hvězda severského výběru se totiž rozhodla, že bude na šampionátu používat své kompletní jméno, včetně prvního příjmení, které má po matce. Celé jméno Erling Braut Haaland najdete na jeho sociálních sítích a od srpna minulého roku nosí jméno obou rodičů i na reprezentačním trikotu.
Matka i otec, oba bývalí profesionální sportovci, pak ve druhém poločase tlačili svého potomka za hattrickem, ale v další velké šanci tentokrát Haalandův obstřel brankář zastavil.
Skóre se ovšem i tak měnilo. Hlavou se prosadil Leo Östigaard a následně si míč do vlastní branky srazil Ayman Husajn, který tak skóroval do obou sítí. Norsko jako jeden ze spolufavoritů vstoupilo do turnaje dokonale a již nyní má prakticky jistý postup do vyřazovacích bojů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Francie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Senegal
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Irák
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0