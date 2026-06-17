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ONLINE: Portugalsko - Kongo 1:0. Ronaldo rozehrál své šesté MS, skóre otevřel Neves

Radost fotbalistů Portugalska po brance do sítě DK Kongo
Radost fotbalistů Portugalska po brance do sítě DK KongoZdroj: ČTK / AP / Karen Warren
Cristiano Ronaldo diskutuje s rozhodčím
Portugalský obránce Nuno Mendes v hlavičkovém souboji
Portugalská radost v utkání s DK Kongo
Portugalská radost v utkání s DK Kongo
Radost fotbalistů Portugalska po brance do sítě DK Kongo
Radost fotbalistů Portugalska po brance do sítě DK Kongo
Cristiano Ronaldo v akci proti DK Kongo
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Do fotbalového mistrovství světa vstupuje jeden z největších favoritů - Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaji v Americe pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastupují v Houstonu proti Kongu. Potvrdí roli favorita? Zápas skupiny Ksledujte od 19.00 ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

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#TýmZVRPSkóreB
1DR Kongo00000:00
2Kolumbie00000:00
3Portugalsko00000:00
4Uzbekistán00000:00

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