ONLINE: Portugalsko - Kongo 1:0. Ronaldo rozehrál své šesté MS, skóre otevřel Neves
Do fotbalového mistrovství světa vstupuje jeden z největších favoritů - Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaji v Americe pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastupují v Houstonu proti Kongu. Potvrdí roli favorita? Zápas skupiny Ksledujte od 19.00 ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
DR Kongo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Kolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Portugalsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0