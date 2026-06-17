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ONLINE: Portugalsko - Kongo 1:1. Blíží se další překvapení? Favorit se s Afričany trápí

Joao Cancelo poslal Portugalce do vedení, ale byl mu následně odmáván ofsajd
Joao Cancelo poslal Portugalce do vedení, ale byl mu následně odmáván ofsajdZdroj: ČTK / AP / Karen Warren
Joao Cancelo poslal Portugalce do vedení, ale byl mu následně odmáván ofsajd
Joao Cancelo poslal Portugalce do vedení, ale byl mu následně odmáván ofsajd
Vyrovnávací gól Yoanea Wissy spustil konžskou euforii
Vyrovnávací gól Yoanea Wissy spustil konžskou euforii
Vyrovnávací gól Yoanea Wissy spustil konžskou euforii
Cristiano Ronaldo diskutuje s rozhodčím
Portugalský obránce Nuno Mendes v hlavičkovém souboji
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Do fotbalového mistrovství světa vstupuje jeden z největších favoritů - Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaji v Americe pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastupují v Houstonu proti Kongu. Potvrdí roli favorita? Zápas skupiny K sledujte od 19.00 ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

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#TýmZVRPSkóreB
1DR Kongo00000:00
2Kolumbie00000:00
3Portugalsko00000:00
4Uzbekistán00000:00

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