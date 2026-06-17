ONLINE: Portugalsko - Kongo. Favorit s Ronaldem v čele poprvé v akci, potvrdí předpoklady?
Do fotbalového mistrovství světa vstupuje jeden z největších favoritů - Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaji v Americe pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastoupí v Houstonu proti Kongu. Potvrdí roli favorita? Zápas skupiny K, který startuje v 19.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
DR Kongo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Kolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Portugalsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0