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ONLINE: Portugalsko - Kongo. Favorit s Ronaldem v čele poprvé v akci, potvrdí předpoklady?

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoZdroj: ČTK / AP / Armando Franca
Cristiano Ronaldo na tréninku Portugalska před vstupem do MS
Cristiano Ronaldo na tréninku Portugalska před vstupem do MS
Trénink Portugalců před vstupem do MS
Trénink Portugalců před vstupem do MS
Trénink Portugalců před vstupem do MS
Trénink Portugalců před vstupem do MS
Trénink Portugalců před vstupem do MS
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Do fotbalového mistrovství světa vstupuje jeden z největších favoritů - Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaji v Americe pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastoupí v Houstonu proti Kongu. Potvrdí roli favorita? Zápas skupiny K, který startuje v 19.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

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MS 2026 · PREDIKCE
17. 6. 2026 · 19:00
Portugalsko
vs
DR Kongo
62%
17%
22%
Skupina KxG 1.94 – 0.71
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 12:30
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#TýmZVRPSkóreB
1DR Kongo00000:00
2Kolumbie00000:00
3Portugalsko00000:00
4Uzbekistán00000:00

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