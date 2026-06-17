Portugalsko - Kongo 1:1. Ronaldo zůstal zase v ústraní. Hezká vzpomínka na Jotu
Jestli byl v dobách své nejlepší formy výš Lionel Messi, nebo Cristiano Ronaldo? Pro fanoušky věčné téma. Detailnímu porovnání se největší fotbalové superstar 21. století nevyhnou ani na světovém šampionátu, který hrají pravděpodobně naposledy. Zatímco Messi se na úvod zaskvěl proti Alžírsku hattrickem, Ronaldo zůstal v souboji s Demokratickou republikou Kongo v ústraní. Portugalci zaskočili hrou i výsledkem, v prvním špílu jen remizovali 1:1. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zápasy Argentiny a Portugalska na mistrovství světa mají ještě o krapet větší náboj než ostatní, o sledovanosti ani nemluvě. Kdo by nechtěl vidět Lionela Messiho a Cristiana Ronalda na jejich pravděpodobně posledním mundialu? Takovou příležitost si nenechal ujít ani Gianni Infantino, nejvyšší muž světového fotbalu. O den dřív se při Messiho hattricku proti Alžírsku tetelil blahem, v Houstonu však působil zachmuřeně.
Ronaldo se stejně jako na předešlých dvou velkých akcích hledal. V první půli se k míči moc nedostával, párkrát pomohl s narážečkou. Chyběl mu i potřebný servis od hvězdných spoluhráčů, kteří se Nevesovým gólem z 6. minuty snad i nechali ukolébat.
Portugalský kapitán se v úvodním dějství dotkl balonu jen čtrnáctkrát, v nastaveném čase pak sledoval konžské vyrovnání. „Pokud chce Portugalsko vyhrát tento zápas, musí nasadit Ronalda.
Je šílené, že je pořád na lavičce,“ rýpl si na sociální síti X profil Fut Sheriff. Narážel na to, že značka CR7 byla prakticky neviditelná.
Až po pauze se dostala ke dvěma střelám, v obou případech po pobídkách Francisca Conceicaa. Napoprvé útočník Al-Nassru pálil mimo z nekomfortního postavení, podruhé jej v klíčovém okamžiku zakřižoval stoper.
Napráskaný stadion v Houstonu se Ronalda snažil podpořit, v 74. minutě jej hlasitě vyvolával. Portugalská hvězda pokývla a zatleskala, do další gólovky se už však nedostala. Jeden z favoritů na pohár na úvod nepěkně zaškobrtnul, s africkým týmem jen remizoval. Upřímně? Naprosto zaslouženě, Evropané toho předvedli proklatě málo.
Portugalské fanoušky potěšila snad jen vzpomínka na Dioga Jotu. Při hymně se na velkoplošné obrazovce objevila jeho podobizna, hráči na sebe navlékli speciální náramky. Všemu pak v hledišti přihlíželi dojatí rodiče zesnulého fotbalisty.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
DR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Portugalsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Kolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0