Předplatné

ONLINE: Uzbekistán - Kolumbie 1:2. Největší hvězda vrací favoritovi vedení, trefil se Diaz

Luis Diaz slaví gól do sítě Uzbekistánu
Luis Diaz slaví gól do sítě UzbekistánuZdroj: ČTK/AP Photo
Souboj mezi reprezentanty Uzbekistánu a Kolumbie
Souboj mezi reprezentanty Uzbekistánu a Kolumbie
Souboj mezi reprezentanty Uzbekistánu a Kolumbie
Gólový účet kolumbijské reprezentace otevřel na turnaji Daniel Munoz trefou proti Uzbekistánu
Gólový účet kolumbijské reprezentace otevřel na turnaji Daniel Munoz trefou proti Uzbekistánu
Gólový účet kolumbijské reprezentace otevřel na turnaji Daniel Munoz trefou proti Uzbekistánu
Gólový účet kolumbijské reprezentace otevřel na turnaji Daniel Munoz trefou proti Uzbekistánu
17
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Ve druhém utkání skupiny K na fotbalovém mistrovství světa hraje Kolumbie s nováčkem mezi elitou Uzbekistánem. Asijský celek čeká premiéra na svétovém šampionátu, kam ho z pozice trenéra dostal Fabio Cannavaro. Papírovým favoritem je ale tým z Jižní Ameriky. Potvrdí Kolumbie předpoklady, nebo přijde další překvapení? Duel, který se na Aztéckém stadionu v Mexico City odehraje od 04.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

Sledujte on-lineLIVE
12

 

#TýmZVRPSkóreB
1DR Kongo10101:11
2Portugalsko10101:11
3Kolumbie00000:00
4Uzbekistán00000:00

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů